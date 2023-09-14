Запрет детям посещать учебные заведения без вакцинации: насколько это законно

Украинский блоггер Сергей Гула продолжает распространять ложные сообщения и заявляет, будто нет ни одного закона, запрещающего детям посещать школу без прививок. По его словам, обязательные профилактические прививки нарушают право на образование детей.

Ложь антивакцинатора

Украинский блоггер Сергей Гула заявляет, что согласно приказу Министерства здравоохранения Украины, дети без прививки не смогут учиться офлайн в школах.

Также на тему В каких случаях ребенку точно нельзя делать прививку

По словам Гулы, якобы нет ни одного закона, запрещающего посещать школы непривитым детям. Приказы Министерства якобы "незаконны" и нарушают безусловные права на образование. Кроме того, Гула говорит, что родители не обязаны приносить в школу справку №063/о, потому что это "разглашение медицинской тайны".

Как на самом деле

Во-первых, Сергей Гула распространяет ложные утверждения по поводу посещения школ без вакцинации. По закону Украины "О защите населения от инфекционных болезней", детей принимают в учебные и другие учреждения при наличии справки после медицинского осмотра, где записаны все прививки ребенка. В законе четко отмечают, что детям, не получившим вакцинации по календарю прививок, запрещено посещать детские заведения.

Согласно утвержденному календаря профилактических прививок, детям нужно сделать вакцинацию от 7 групп заболеваний в первые 18 месяцев жизни и от 2 до 16 лет. В то же время к профилактическим прививкам есть определенные противопоказания. В частности, это аллергическая реакция на предварительную дозу вакцины, иммунодефицит или острые заболевания с температурой выше 38°C. Также для вакцинации детей исключение: если профилактические прививки провели с нарушением сроков из-за медицинских противопоказаний при нормальной эпидемиологической ситуации, по решению врачей ребенка могут допустить к очного обучения.

Во-вторых, в законе Украины "Об образовании" говорится, что лицо имеет право получать образование в разных формах – очной или дистанционной. Следовательно, родители могут выбрать дистанционную форму обучения для ребенка, не имеющего всех профилактических прививок.

Заведующая отделом иммунопрофилактики Полтавского центра контроля и профилактики болезней Елена Асаул говорит, что для безопасного обучения рекомендуется, чтобы охват прививками был около 95%. Асаул отмечает, что в большинстве своем родители отказываются делать прививки детям из-за личных соображений и религиозных убеждений.

Центр общественного здоровья сообщает, что уровень охвата профилактическими прививками в Украине за 7 месяцев 2023 против некоторых заболеваний не достигает необходимых 56%. Всемирная организация здравоохранения отмечает, что для противодействия вспышкам кори уровень охвата соответствующими прививками должен составлять 95%.