Запоры связаны с другими опасными заболеваниями сердца и сосудов: важное исследование

Ученые из Монашского университета в Австралии обнаружили неожиданную взаимосвязь между нарушениями стула, такими как запоры, и увеличением вероятности возникновения критических сердечно-сосудистых событий, в том числе инфарктов, инсультов и сердечной недостаточности.

Современной медицине давно известны факторы, которые повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, такие как гипертония, избыточный вес и табакокурение. Однако в рамках этого исследования было выявлено возможную роль запоров как дополнительный фактор риска.

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Запор повышает риск проблем с сердцем и сосудами

Анализ данных, охватывающих более 400 тысяч участников из британского Биобанка, показал, что риск серьезных сердечных проблем у лиц, страдающих от запоров, вдвое выше по сравнению с теми, кто не имеет таких проблем.

Исследование также выявило особенно тревожную связь между запорами и артериальной гипертензией. Установлено, что у гипертоников, страдающих от запоров, риск возникновения сердечных событий на 34% выше, чем у пациентов, которые имеют только высокое кровяное давление.

Генетическая предрасположенность

В рамках исследования также проводился анализ генетических связей между запорами и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Мы обнаружили генетические корреляции между запорами и различными типами сердечных заболеваний, что может свидетельствовать о наличии общих генетических предрасположенностей к этим состояниям. Это открытие предоставляет новые перспективы для изучения фундаментальных механизмов, которые связывают функционирование кишечника и сердечно-сосудистую систему,

– прокомментировала доктор Летисия Камарго Таварес, одна из авторов исследования.

С учетом того, что примерно 14% мирового населения страдают от запоров, особенно это касается пожилых людей и женщин, результаты исследования указывают на то, что значительная часть людей может быть подвержена повышенному риску сердечно-сосудистых заболеваний вследствие проблем с кишечником.