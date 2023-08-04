Помогут благовония: нашли простой способ улучшить память

4 августа 2023, 13:02
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Источник:

Frontiers in Neuroscience

Ухудшение памяти и других когнитивных функций становится все более актуальной проблемой человечества из-за старения многих наций. Американские ученые в своем эксперименте показали, что расширение обонятельных ощущений посредством вдыхания ароматов в течение двух часов во сне может за полгода улучшить память пожилых людей на 226%.

Проект организовал Центр нейробиологии обучения и памяти при Калифорнийском университете в Ирвайне. В нем принимали участие мужчины и женщины от 60 до 85 лет без выявленных когнитивных нарушений или деменции.

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Новое исследование памяти

Испытуемых разделили на контрольную группу и группу обонятельного обогащения. Участникам второй раздали диффузоры и семь картриджей для них в виде стеклянных флаконов с семью ароматизаторами на основе натуральных эфирных масел: роза, апельсин, эвкалипт, лимон, мята, розмарин и лаванда. Участников попросили каждый день перед сном включать диффузор, чтобы тот в течение двух часов в течение ночи выделял в воздух аромат. Запахи нужно было чередовать и каждый вечер использовать другой (названия ароматов было подписано).

Участники контрольной группы получили такие же диффузоры и картриджи, только вместо полноценного ароматизатора во флаконах содержалась дистиллированная вода с малым количеством ароматического вещества.

Эксперимент длился шесть месяцев. Перед его началом и после завершения все испытуемые прошли фМРТ-сканирование и краткую серию нейропсихологических тестов.

Запахи улучшают память

Тестирование показало, что участники группы обонятельного обогащения на 226% улучшили когнитивные показатели по сравнению с контрольной группой. Кроме того, судя по снимкам МРТ, улучшилось состояние нервного пучка белого вещества мозга, известного как крючкообразный пучок, соединяющий медиальную височную долю с префронтальной корой мозга, отвечающей за принятие решений. Также участники сообщили, что крепче спали.

Ученым давно известно, что потеря обоняния может предусматривать развитие почти 70 неврологических и психиатрических заболеваний, в том числе болезни Альцгеймера и других видов возрастного слабоумия, болезни Паркинсона и шизофрении.

Команда из Калифорнийского университета намерена продолжить работу. Теперь ученые хотят опробовать свою методику на людях с диагностированной потерей когнитивных функций. Что касается уже проведенного исследования, то на основе его результатов специалисты создадут продукт для домашнего использования, выход на рынок которого запланирован уже на осень этого года.

Автор: Олександр Бевза