Действительно ли заменители соли полезны

Заменители соли – это альтернатива поваренной соли только с низким содержанием натрия или другим минералом, например калием. Такие соли снижают ежедневное употребление натрия.

Диета с высоким содержанием хлорида натрия, также известного как поваренная соль, может привести к повышению АД. Это в свою очередь вызывает проблемы с сердцем и сосудами, такие как инфаркт и инсульт, и повышает риск ранней смерти.

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Польза заменителей соли

Соль в рационе рекомендуется сокращать. Но это не так-то просто сделать: она усиливает вкус продуктов, и без нее еда кажется менее вкусной. Заменители соли обещают добавить вкус при меньшем количестве натрия, что поможет снизить артериальное давление и риск возникновения проблем с сердцем.

Исследования показывают, что среди людей, использующих заменители соли при приготовлении пищи, частоту инсультов, серьезные сердечно-сосудистые заболевания и смерть от любой причины ниже, чем у тех, кто использует обычную соль.

Одно исследование, в котором 32 000 человек приняли участие в 21 клиническом испытании, показало, что заменители соли снижают артериальное давление независимо от таких факторов, как возраст, пол и вес. В этом же исследовании ученые наблюдали 24 000 человек и обнаружили, что заменители соли также снижают риск инфаркта, инсульта и ранней смерти от любой причины на 11%, а риск сердечно-сосудистых заболеваний – на 13%.

Могут ли заменители соли быть вредными

Использование заменителей соли с калием вместо обычной соли увеличивает уровень калия в крови. Это может быть опасным для людей с заболеваниями почек или при приеме лекарства для снижения кровяного давления. В этом случае давление может снижаться слишком сильно.

Людям с почечной и сердечной недостаточностью, а также сахарным диабетом перед использованием заменителей соли лучше проконсультироваться с врачом.

Какими бывают заменители соли

Соль с низким содержанием натрия

В таких продуктах обычную соль (хлорид натрия) смешивают с другим минералом, чаще всего с хлоридом калия. Пропорции могут быть разными – 30, 50, 70%.

Глутамат натрия

Глутамат – это аминокислота, которая содержится во многих продуктах, особенно много его в грибах и помидорах. Глутамат и глутамат натрия добавляют в пищу пятый пряный вкус (кроме кислого, горького, сладкого и соленого), который называют умами.

Глутамат натрия содержит на две трети меньше натрия, чем обычная соль. При добавлении в небольшом количестве усиливает вкус продуктов. Некоторые люди отмечают, что такая добавка придает пище больше пряного вкуса, чем соленого.

Хлорид калия

Заменители соли могут быть изготовлены только из хлорида калия. Они выглядят как обычная соль и имеют соленый вкус, но не содержат натрия.