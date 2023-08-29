Действительно ли антибиотики вызывают молочницу

Антибиотики – незаменимое средство в борьбе с бактериальными заболеваниями. К сожалению, их прием также увеличивает риск развития молочницы.

Молочница, или кандидоз – заболевание, вызываемое грибками рода Candida. Они могут поражать разные органы, но самый известный вариант кандидоза – вагинальный.

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Симптомы молочницы

вагинальный зуд или боль;

боли во время полового акта;

боль или дискомфорт при мочеиспускании;

аномальные выделения из влагалища.

Все симптомы могут варьировать от практически незаметных до тех, кто серьезно снижает качество жизни.

Почему прием антибиотиков может вызвать молочницу.

Грибки рода Candida – причину молочницы – нельзя назвать полностью патогенными: они являются частью нормальной микрофлоры нашей кожи, полости рта и влагалища.

Однако в неблагоприятных условиях эти грибки могут чрезмерно размножиться и вызвать инфекцию. К факторам риска развития молочницы относят, например, беременность, использование гормональных контрацептивов, диабет и, наконец, антибиотики.

Антибиотики не действуют непосредственно на грибок Candida. Они изменяют баланс микрофлоры влагалища, уменьшая количество полезных лактобактерий, которые в норме сдерживают рост грибка. Именно поэтому риск возникновения молочницы при приеме антибиотиков увеличивается.

Что делать, когда возникла молочница после антибиотиков

Если во время или после курса антибиотиков вы ощутили симптомы молочницы, лучше сходить к гинекологу. Несмотря на то, что кандидоз – знакомое многим заболевание, его можно легко спутать с другими патологиями, например, бактериальным вульвовагинитом.

Для более точной диагностики врач сможет провести осмотр и назначить необходимые анализы, а также подобрать подходящее лечение – местное (кремы, мази, свечи) или системное (однократный или двукратный прием противогрибкового препарата, например флуконазола).

Что делать, чтобы не возникла молочница после антибиотиков

Если после антибиотиков симптомы молочницы так и не возникли, принимать лекарства только для профилактики не нужно. Партнер также находится в относительной безопасности: кандидоз не относится к инфекциям, передающимся половым путем. Однако есть данные, согласно которым риск заражения во время полового акта все же немного повышается, особенно при оральном сексе. С появлением признаков этого заболевания партнеру нужно будет также обратиться к врачу.

Специальная диета для профилактики молочницы не показала особой эффективности – возможно, самочувствие придерживавшихся ее людей улучшилось не из-за влияния на грибки, а из-за ограничений в рационе сахара и мучных продуктов. БАДы и пробиотики с лактобактериями также не помогут нормализации микрофлоры влагалища.