Как пережить адскую жару: пошаговая инструкция
Источник:Better health
Жара может убивать. В США ежегодно более 700 человек погибают от сильной жары, в Великобритании ежегодно происходит в среднем 2000 смертей, связанных с жарой. Объясняем, как выжить, когда на улице +35.
Жара достаточно сильно влияет на организм, причем возраст не имеет особого значения. Но есть люди, особенно уязвимые к жаре, это: пожилые, люди с хроническими или серьезными заболеваниями, маленькие дети, люди, прикованные к постели, люди с наркотической или алкогольной зависимостью.
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Как справиться с жарой
Пейте много воды, даже если не испытываете жажды. Важно поддерживать водный баланс. В жару организм теряет много жидкости, мы потеем, чтобы охлаждаться. Некоторым людям по состоянию здоровья нельзя много пить. Если да, уточните у врача, как не переборщить.
Как можно дольше оставайтесь в помещениях, где есть кондиционер. Это самый удобный способ спрятаться от жары. Если дома трудно поддерживать комфортную температуру, можно отправиться в общественные просторы с кондиционированием воздуха, кафе или библиотеки.
Закройте шторы в комнатах, выходящих на солнечную сторону, чтобы в помещениях было прохладнее.
Не полагайтесь на вентилятор как основное охлаждающее устройство во время сильной жары. Он не охлаждает, а только гоняет горячий воздух.
Охлаждайте тело: намочите полотенце и оботрите тело, опускайте ноги в холодную воду и принимайте прохладный (не ледяной!) душ.
Не выходите на улицу в самое жаркое время дня, примерно с 11:00 до 15:00 (в разных местах этот период может отличаться). Если все же нужно выйти, наденьте шляпу или кепку, используйте солнцезащитный крем из SPF минимум 30, возьмите бутылочку воды и перемещайтесь по тени.
Носите светлую свободную одежду из натуральных тканей, таких как хлопок и лен. Он пропускает воздух и быстро сохнет, так вы будете меньше потеть.
Ешьте почаще и небольшими порциями. Самое время для холодных закусок, например салатов, холодного борща, овощей или гаспачо.
Перенесите занятия спортом на улице или работу в саду на поздний вечер или утро, когда прохладнее. При интенсивных нагрузках в жару организм быстрее теряет жидкость, поэтому может наступить обезвоживание.
Никогда никого не оставляйте в закрытом автомобиле, особенно детей или животных
Тепловой удар
Если человек много времени провел на жаре, он может получить тепловое истощение. Это обычно не признак серьезной проблемы, если можно в течение 30 минут остыть и прийти в норму. Вот признаки теплового истощения:
- головная боль;
- головокружение и спутанность сознания;
- потеря аппетита и плохое самочувствие;
- чрезмерное потоотделение;
- судороги в руках, ногах и животе;
- учащенное дыхание или пульс;
- высокая температура;
- сильная жажда.
Симптомы часто одинаковы у взрослых и детей, но малыши могут стать безжизненными и сонными.
Срочно обратитесь за медицинской помощью, если у человека есть признаки теплового удара:
- плохое самочувствие после 30 минут отдыха в прохладном месте и большом количестве воды;
- отсутствие пота, даже если очень жарко;
- высокая температура тела – 40 градусов и выше;
- учащенное дыхание или одышка;
- потеря сознания;
- человек не реагирует на вас.