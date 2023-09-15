Повышенное давление значительно повышает риск еще одного смертельного заболевания

Получать регулярное лечение от гипертонии в преклонном возрасте важно для профилактики деменции. Это показало новое исследование международной группы учёных.

О связи между гипертонической болезнью и деменцией известно давно. Ранее учёные установили, что в среднем возрасте повышенное кровяное давление увеличивает риск деменции по всем причинам.

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Однако в отношении пожилых людей исследования давали противоречивые результаты. Зависимость деменции от этого заболевания либо удавалось установить, либо данные говорили, что при гипертонии риск возрастного ухудшения когнитивных способностей даже снижается.

Новое исследование деменции

Чтобы понять, связано ли повышенное артериальное давление и лечение гипертонии у людей старше 60 лет с риском деменции, ученые провели метаанализ 17 научных работ. Всего в этих многолетних групповых исследованиях участвовало 34 519 человек из 15 стран. Средний возраст участников составлял 72,5 лет, а 58,4% из них были женского пола.

В зависимости от диагноза "гипертония" и данных о исходном уровне приема препаратов от давления участников разделили на три группы. В первую, контрольную, вошли здоровые люди, во вторую – те, которые получают лечение от повышенного давления, а в третью — участники с нелеченой гипертонией.

При выполнении метаанализа учитывали такие факторы, как возраст, пол, уровень образования, расовая принадлежность, индекс массы тела, диабет, повышенный уровень холестерина и курение.

Высокое давление повышает риск деменции.

В результате исследователи установили, что у участников с нелеченой гипертонией риск развития деменции на 42% больше по сравнению с группой здоровых людей и на 26% – по сравнению с теми, кто лечил повышенное давление. Кроме того, у людей, принимавших препараты от давления, не выявили повышенного риска деменции по сравнению с контрольной группой. Значительных взаимосвязей с возрастом, полом или расой авторы работы не обнаружили.

Согласно результатам, постоянное лечение повышенного давления в течение жизни, в том числе в пожилом возрасте, важно для предотвращения деменции.