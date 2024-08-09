Рис и бобовые могут повышать давление: обнаружили новый неочевидный фактор

Высокий уровень теллура – загрязнителя в продуктах растительного происхождения, является сильным показателем развития высокого кровяного давления.

Об этом говорится в исследовании ученых из Университета Нагоя. Эти данные акцентируют внимание на важности тщательного мониторинга уровня теллура в продуктах питания.

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Каким образом зерновые и рис повышают давление

Исследователи обнаружили, что систолическое артериальное давление сначала повышалось после воздействия теллура, а затем повышалось как систолическое, так и диастолическое артериальное давление при длительном воздействии.

! Результаты свидетельствуют, что гипертония может еще больше усиливаться при более высоком и длительном воздействии.

Несмотря на повышение уровня теллура в моче, потребление зерновых и бобовых напрямую не повышает риск гипертонии. Зерновые и бобовые могут содержать много различных питательных веществ, которые могут уменьшить риск гипертонии, несмотря на высокий уровень теллура,

- говорит Кагава.

Телур переходит из горнодобывающей и производственной деятельности в пищу, и с увеличением уровня возрастает вероятность развития или обострения гипертонии. В то же время ученые отметили, что надлежащий мониторинг уровня теллура в определенных пищевых продуктах может снизить высокое кровяное давление у населения в целом.

Что известно о теллуре

Ученые отмечают, что влияние теллура угрожает общественному здоровью. При этом отмечают, что зерновые и бобовые, такие как рис и ферментированные соевые бобы, являются популярными продуктами питания в Японии.

"Если мы сможем легче выявлять концентрацию теллура не только в моче, но и в пище, почве и других образцах окружающей среды и выяснять связь с различными параметрами здоровья, это ускорит исследования влияния теллура на здоровье", – резюмировали исследователи.

Теллур попадает в пищу через почву, которая была загрязнена в результате выбросов пылив, золы и шлака в результате добычи и промышленности. Он переносится из почвы на культурные растения, такие как зерновые, морковь и чеснок.