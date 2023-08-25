Самое плохое, что вы можете сделать: назвали лекарство, которое нельзя принимать при высоком давлении

Много людей, имеющие высокое давление, чувствуют головную боль, а потому считают, что выпить обезболивающий препарат – это хорошая идея, но это не так.

Кардиолог, доктор медицинских наук Правин Гунтипалли объяснил, что препараты от головной боли наиболее опасны, если принимать их, если поднялось давление. Зато они только усугубит проблему.

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Врач заметил, что стремясь облегчить головную боль, вы, скорее всего, еще больше повысите кровяное давление.

Это лекарство прежде всего сужают кровеносные сосуды головы, затем процесс распространяется по всему телу. И, как результат – еще большее повышение давления,

– объясняет кардиолог.

Если вы страдаете гипертонией, прием препаратов от головной боли должен быть под контролем врача.

Не все обезболивающие совместимы с препаратами против давления

Только вместе со специалистом можно подобрать гипертонику безопасный вариант лекарства против головной боли или мигрени, уверяют специалисты.

! Многие препараты могут быть опасными, особенно в сочетании с другими лекарствами, часто назначаемыми для контроля артериального давления.

Поэтому не удивительно, что, выпив, казалось бы, спасительную таблетку, у вас поднимается давление и, спустя некоторое время возникает новая головная боль еще большей интенсивности.