Бессонница против депрессии: нашли новый способ вылечить психическое заболевание

Мы часто пишем, как ученые настаивают, чтобы мы спали больше. Но оказывается, отсутствие сна тоже может помочь – если у вас депрессия.

Здесь новые лайфхаки подъехали от учёных. Если вас одолела депрессия, попробуйте бодрствовать. Недавно ученые доказали, что это может быть вполне эффективным методом борьбы с недугом.

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Новое исследование депрессии

Впервые этот феномен был обнаружен еще в 19 веке, а затем неоднократно проверен в клинических испытаниях. Но как именно это работает, было долго непонятно.

Теперь американские ученые решили подойти к проблеме по-настоящему. У испытуемых с депрессией и без нее отслеживали активность в разных участках мозга и сравнивали с контрольной группой плюс проводили опрос и уточняли настроение. В результате у 43% людей с депрессией и у некоторых без нее настроение действительно улучшилось. И у всех из них была повышена активность в миндалевидном теле и передней поясной коре в мозге. А повышенное настроение сохранялось несколько дней, даже после того, как испытуемые высыпались.

Не спешит бодрствовать

Конечно, ночь без сна несет за собой определенные риски, наверное, многие ощущали их на себе. Поэтому ученые уже начали думать, как получить тот же эффект, не заставляя людей клевать целый день носом. В будущем учёные хотят попытаться стимулировать эти участки магнитами. Тогда и спать можно будет и депрессию лечить. Но надо оговориться, если у вас нет депрессии, то отсутствие сна ваше настроение, скорее всего, ухудшит. Это данные по тому же исследованию.

Да и даже если у вас есть диагнозы, не нужно сейчас бросать все дела и бодрствовать всю ночь. Все же нужно консультироваться с вашим специалистом.