Заболевания крови: какие анализы сдать, чтобы выявить проблему

Болезни крови бывают острыми и хроническими, а также доброкачественными, например железодефицитная и другие анемии, и злокачественными: лимфомы и лейкозы. Чтобы их выявить нужно провести исследование крови.

Признаки болезней крови

Заболевания крови могут проявляться по-разному. То есть нет определенных признаков, которые бы точно сказали, что человек имеет болезнь крови и ему нужно обратиться к врачу-гематологу.

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Сдать кровь следует, если вы заметили у себя:

слабость, вялость и усталость;

снижение массы тела более чем на 10% за последние полгода;

ночную потливость;

повышение температуры, когда вы ничем не болеете;

увеличение лимфатических узлов.

Также заподозрить заболевание крови можно, если появилась повышенная кровоточивость: часто идет кровь из носа или, например, менструации стали сильнее.

Общий анализ крови

Общий анализ крови (ОАК) показывает соотношение плазмы и форменных элементов крови, к которым относят эритроциты, тромбоциты и лейкоциты. С помощью него также измеряется количество этих клеток и их размеры.

ОАК рекомендуется сдавать один раз в год, чтобы контролировать течение хронических заболеваний крови. С острыми так не получится. Изменения в общем анализе крови условно можно разделить на два типа: увеличение количества определенных клеток или обратное состояние, когда клеток мало.

Лейкоциты – это большая группа, состоящая из нескольких типов клеток, каждые из которых выполняют определенные функции. Например, нейтрофилы борются с бактериальными инфекциями, лимфоциты – с вирусными, а эозинофилы и базофилы отвечают за аллергические реакции организма.

Когда анализируется сколько именно разных видов лейкоцитов содержится в крови, это называется лейкоцитарной формулой. При правильной оценке лейкоцитарной формулы в рамках общего анализа крови иногда можно сразу поставить диагноз или выбрать дальнейший план обследования.

Биохимический анализ крови

По биохимическому анализу крови можно оценить многие показатели. Наиболее распространенные виды исследований – определение уровня железа, витаминов В9 и В12. Эти значения помогут в диагностике анемий, которые могут развиться у вегетарианцев и веганов.

Еще гематологу может быть важно узнать уровень билирубина и его фракций для диагностики гемолитических анемий и показатели общего белка при подозрении на заболевания, сопровождающиеся его повышением. Другие анализы назначаются специалистом по показаниям.

Коагулограмма

С помощью коагулограммы гематологи оценивают способность крови к свертыванию. Этот механизм называется гемостазом, который, с одной стороны, способствует образованию тромба и препятствует вытеканию крови из раны при повреждении сосуда, а с другой – поддерживает кровь в жидком состоянии. Процесс свертывания крови регулируется целым рядом "факторов свертывания крови": 13 факторов контролируют состояние плазмы, а еще 22 – работу тромбоцитов.

Чаще всего коагулограмма выполняется необоснованно. Она необходима только в тех случаях, когда человек уже имеет проявления повышенной свертываемости или кровотечения. Если делать такой анализ "на всякий случай", то есть возможность получить спорный результат и начать лечение, которое и не нужно.

Оценка гемолиза

Гемолиз возникает в организме по разным причинам, например, из-за переливания неверной группы донорской крови или отравления токсинами и ядами, и даже при воздействии на организм низких температур.

Понять, что у человека гемолиз, можно просто посмотрев на него: желтая окраска кожи, глаз и ротовой полости. Для оценки гемолиза необходимо сдать общий анализ крови с определением уровня молодых форм эритроцитов и биохимический анализ крови.

По нему врач оценивает уровень билирубина, печеночных ферментов и лактатдегидрогеназы – фермента, участвующего в обмене углеводов. Нужно ли человеку сдать какие-то дополнительные анализы, решает врач, который будет оценивать всю клиническую ситуацию в целом.

Миелограмма

Клетки крови образуются в костном мозге, поэтому гематологи исследуют его при подозрении на болезнь крови.

Получить костный мозг можно двумя способами:

с помощью аспирационной биопсии, когда исследуют жидкую часть костного мозга;

трепанобиопсии, когда врачи забирают кусочек костного мозга.

В первом случае проводится забор жидкой части костного мозга: изучается сколько клеток разного вида содержится в костном мозге и есть ли там патологические клетки. Результат такого анализа называется миелограммой.

С помощью трепанобиопсии берется полноценный фрагмент костного мозга, а не только его жидкая часть. После этого выполняется комплексное обследование – гистологическое исследование. Оценивается как то, сколько всего есть клеток в этом фрагменте костного мозга, но и другие факторы, например расположение различных клеток.

С помощью миелограммы гематологи делают выводы о работе костного мозга, соотношение ростков кроветворения по отношению друг к другу, сужение или, наоборот, расширение отделов гемопоэза, а также наличие или отсутствие патологических клеток. Для диагностики и мониторинга некоторых заболеваний можно ограничиться только этим видом исследования.