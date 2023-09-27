Выяснили, в какие дни люди умирают чаще всего

Несмотря на то, что спрогнозировать точное время смерти человека фактически нереально, ученые установили несколько интересных фактов. Оказалось, что есть время и даже день недели, когда вероятность умереть самая высокая.

Ученые Гарвардской медицинской школы обнаружили следующую закономерность: чаще всего люди умирают в 11 часов утра. При этом время смерти зависит от генетики – люди с определенным генотипом GG умирают около 18 часов. Кроме времени суток, также установили "смертоносный" день в году.

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Оказалось, что Новый год является самым смертоносным днем в году, доказывают исследования компании Philips.

Как эту закономерность объясняют ученые

Ученые убеждают, что это не связано с праздничными вечеринками, а, скорее, с общим напряжением во время этого времени года, изменением режима и питанием, которое часто далеко от здорового, а также с игнорированием плохого самочувствия в предпраздничной суматохе.

Есть и другие интересные наблюдения. Суббота оказалась днем недели, когда вероятность умереть – самая высокая. Вероятно, это связано с пиком смертности от передозировки наркотиков, частотой аварий и применения огнестрельного оружия в выходные дни.

Почему эти данные интересны

Похоже, что ученые лучше понимают феномен смерти. И несмотря на то, что момент ухода из этого мира все еще достаточно таинственен, понимание факторов, влияющих на это, может помочь людям лучше заботиться о своем здоровье и предотвращать опасности.