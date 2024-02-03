Ожирение куда разрушительнее, чем считали: разрушает ключевые клетки организма, но есть выход

Последствия ожирения могут быть куда более серьезными, чем до сих пор считалось. Ученые обнаружили, что ожирение фактически разрушает ключевые элементы клеток организма.

Новые выводы представили исследователи из Медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего. их данные проливают свет на влияние ожирения на митохондрии, ключевые энергопроизводящие структуры клеток.

Смотрите также Как потребление орехов влияет на ваш организм

Детали исследования

Свои результаты ученые подкрепили экспериментами с участием животных. Они обнаружили, что во время кормления мышей высококалорийной диетой, митохондрии в их жировых клетках распадались на меньшие, при этом снижается способность сжигать жир. В то же время, как отметили исследователи, этот процесс можно контролировать с помощью гена, который легко можно удалить, избежав ожирения даже при высококалорийной диете.

Алан Салтиэл, один из авторов исследования, профессор медицинского факультета, объяснил, что избыток калорий вследствие переедания не только приводит к увеличению веса, но и инициирует метаболический каскад, что в свою очередь провоцирует снижение сжигания энергии и способствует тому, чтобы ожирение прогрессировало.

Процесс происходит на молекулярном уровне

. В США ожирением страдает более 40% взрослых. Ожирение возникает из-за накопления жира в организме, преимущественно в жировой ткани. Несмотря на то, что эта ткань обеспечивает важные механические и метаболические функции, дисбаланс калорий приводит наоборот способствует ухудшению способности сжигать энергию в жировых клетках.

В ходе экспериментов ученые также обнаружили молекулу RaIA, которая играет важную роль во фрагментации митохондрий и надактивации при ожирении. И собственно ученые говорили об удалении именно этого гена, связанного с RaIA, когда объясняли, что это помогло защитить мышей от набора веса.

Поэтому, эти результаты свидетельствуют, что наука может получить новый путь для разработки целевых терапий.

При этом уточняют, что белки, на которые влияет RaIA у мышей, схожи с человеческими белками, связанными с ожирением и резистентностью к инсулину, указывая на возможные аналогичные механизмы у людей. В то же время эксперименты с участием людей все еще нужны.

Но уже сейчас можно утверждать, что понимание этих сложных метаболических механизмов открывает перспективы для новых методов лечения ожирения и других метаболических расстройств.