Вы будете удивлены: новый неожиданный фактор, способствующий развитию болезней сердца

У мужей или жен людей, страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний, высока вероятность развития этой группы болезней.

Новое исследование болезней сердца

Новое исследование охватило более 5 тысяч гетеросексуальных пар, возраст партнеров у которых был не менее 45 лет. Участники предоставили информацию о своих болезнях и факторах, которые могут влиять на появление сердечно-сосудистых заболеваний. К ним относятся масса тела, курение, артериальное давление, физическая активность, употребление алкоголя и социально-экономический фактор.

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Авторов исследования интересовало, как часто у участников исследования возникали инфаркты и инсульты или нуждались в операциях по лечению ишемической болезни сердца.

Мы обнаружили, что сердечно-сосудистый риск у человека связан с состоянием здоровья и образом жизни его супруга. Наше исследование показало, что помимо общих факторов образа жизни и социально-экономических условий, вклад в это может вносить стресс в результате ухода за больным,

– сказал Чи Вонг.

Ученые отметили, что ранее уже было известно, что риск сердечно-сосудистых заболеваний выше у людей, которые ухаживают за своим партнером после инсульта.

Болезни у одного партнера повышают риск у другого

Новое исследование показало, что у мужчин, жены которых испытывали серьезные проблемы с сердцем и сосудами, аналогичные болезни возникают в 28% случаев. У мужчин, жены которых не страдают сердечно-сосудистыми патологиями, этот показатель составит 12%. Особенно высоким риском был для мужчин, жены которых перенесли инсульт, курили и страдали от ожирения.

Аналогично, у женщин сердечно-сосудистые болезни развивались в 21% и в 9% случаев, если их мужчины страдали или не страдали заболеваниями этой группы соответственно.

Ученые указали, что участники исследования проживали в разных регионах Китая, отличающихся в социальном и экономическом плане. Поэтому они считают, что результаты могут распространяться на все страны со средним уровнем доходов.

Авторы считают, что здравоохранение должно ориентироваться на здоровье всей семьи. То есть, в семье с "сердечником" врачи должны следить и за здоровьем партнера, который за ним ухаживает за больным.