О каких болезнях могут рассказать выделения из влагалища

Поводом для беспокойства является резкое изменение цвета, консистенции, количества или запаха выделений. В этом случае следует как можно быстрее обратиться к врачу-гинекологу.

На цвет, консистенцию и объем выделений влияет множество факторов, но главный из них – это колебания уровня эстрогена. Чем выше уровень этого гормона, тем больше будет выделений. Эстроген также делает выделения похожими на яичный белок.

Также на тему Какие выделения из влагалища считаются нормальными

Что влияет на выделения из влагалища

Вот несколько ситуаций, когда в женском организме много эстрогена:

за несколько дней до овуляции;

за несколько месяцев до первых месячных;

во время беременности;

если женщина принимает лекарства, содержащие эстроген или повышающие его продукцию в организме, например препараты для лечения бесплодия;

у плода незадолго до родов, поскольку эстроген матери проходит через плаценту.

Да-да, выделения из влагалища могут быть даже у новорожденных девочек. Волноваться из-за этого не стоит, ведь они обычно проходят сами по себе за первые 10 дней жизни.

Нормальный объем выделений – столовая ложка в сутки. Количество выделений может варьироваться в зависимости от фазы менструального цикла. Например, если перед овуляцией выделений становится больше, а после менструации их количество резко уменьшается – это абсолютно нормально. А вот в период менопаузы количество выделений значительно уменьшается.

Какие болезни приводят к изменению выделений

Вот самые распространенные инфекции, которые могут сопровождаться аномальными выделениями из влагалища:

кандидоз;

бактериальный вагиноз;

трихомониаз;

гонорея;

хламидиоз;

генитальный герпес.

А иногда выделения могут быть вызваны и неинфекционными причинами, например, инородным телом во влагалище или аллергическими реакциями.

Если выделения имеют творожистую консистенцию и есть выраженный зуд, то, скорее всего, это кандидоз – молочница. В любом случае женщине бывает сложно оценить выделения самостоятельно, поэтому для установления диагноза лучше немедленно обратиться к врачу.