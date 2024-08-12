В Украине за месяц в 6 раз выросло количество больных коронавирусом

В Украине за месяц количество больных коронавирусом выросло в 6 раз. В июне зафиксировали 2 тысячи больных, а в июле 12 тысяч, но украинская медицинская система справляется с этой вспышкой.

Об этом на брифинге сказал заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин, передает 24 канал.

Также на тему Вирус, который вызывает COVID-19 нашли в дикой природе

Резкое увеличение количества больных

По его словам, на территории Европейского Союза, на территории Соединенных Штатов Америки, существенно возрастает показатель заболевания коронавирусом. И многие страны сообщает о том, что цифры значительно выросли. Такая же ситуация наблюдается и в Украине.

За июнь мы наблюдали 2 тысячи случаев, то видим существенный рост в июле – уже почти 12 тысяч. То есть, достаточно существенный рост показателей заболеваемости,

– сказал Кузин.

Он добавил, что несмотря на значительный рост количества больных, уровень госпитализаций не столь высок.

"Мы видим, что именно на стационарном лечении находятся чуть больше 2,5 тысяч. Это абсолютно нормально для пикового подъема", – объяснил он.

Какие штаммы циркулируют в Украине

Кузин объяснил, что те показатели, которые наблюдают в Украине, еще не свидетельствуют о том, что начался эпидемический сезон и что нужно вводить ограничительные меры.

"Но, действительно, показатели достаточно высокие и нехарактерные из-за того, что обычно мы начинали наблюдать первый рост, начиная с сентября. А здесь на месяц раньше мы уже видим такой рост", – сказал Кузин.

Он отметил, что всего на территории Украины циркулируют 10 подвариантов "Омикрона". У пяти человек обнаружили случаи нового подвида FLiRT.