Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона: возможно ли вылечить, как предотвратить

11 апреля, в мире отмечают Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона. Главная проблема в том, что заболевание является неизлечимым, но существуют способы профилактики его возникновения.

Рассказываем, как проявляется заболевание, какая статистика заболеваемости в Украине и мире и главное – как предупредить его развитие.

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Болезнь Паркинсона – главное Это медленно прогрессирующее дегенеративное заболевание центральной нервной системы, что медленно прогрессирует и в основном проявляется двигательными нарушениями.

Впервые заболевание описал британский врач Джеймм Паркинсон в 1817 году.

Три основных симптома болезни Паркинсона

дрожь – тремор обычно начинается с головы и руки (чаще, когда конечность расслаблена);

брадикинезия – замедление движения: физические движения больной совершает значительно медленнее нормы. Это затрудняет повседневные дела и задачи, которые ранее не вызывали трудностей. Также это может привести к медленному передвижению очень маленькими шагами;

ригидность – скованность и напряжение в мышцах, что опять же таким может затруднить перемещение и менять выражение лица, а также может привести к болезненным мышечным спазмам.

Статистика заболеваемости

! Первые симптомы заболевания чаще всего появляются в возрасте 55 – 60 лет, однако, по данным ВОЗ, на возрастную группу 20 – 50 лет приходится примерно 5% всех зарегистрированных случаев. Эти случаи классифицируют как болезнь Паркинсона молодого возраста.

По состоянию на 2024 год в мире более 4 миллионов человек, страдающих болезнью Паркинсона. И, согласно прогнозам, к 2040 году количество больных Паркинсоном достигнет более 14 миллионов, поскольку человечество стремительно стареет и в среднем люди стали жить дольше.

Что касается Украины, то по данным Минздрава, в Украине зарегистрировано более 23 тысяч пациентов с болезнью Паркинсона, или 61,4 на 100 тысяч населения.

Ежегодно об этом диагнозе узнают от врачей около 2,5 тысяч украинцев.

Профилактика и лечение

Сейчас болезнь Паркинсона является неизлечимой, все методы лечения, которые существуют, направлены на облегчение ее симптомов.

В то же время, врачи отмечают, что ведение здорового образа жизни является основным средством профилактики болезни Паркинсона: