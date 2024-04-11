Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона: возможно ли вылечить, как предотвратить
Источник:УНН
11 апреля, в мире отмечают Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона. Главная проблема в том, что заболевание является неизлечимым, но существуют способы профилактики его возникновения.
Рассказываем, как проявляется заболевание, какая статистика заболеваемости в Украине и мире и главное – как предупредить его развитие.
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Впервые заболевание описал британский врач Джеймм Паркинсон в 1817 году.
Три основных симптома болезни Паркинсона
- дрожь – тремор обычно начинается с головы и руки (чаще, когда конечность расслаблена);
- брадикинезия – замедление движения: физические движения больной совершает значительно медленнее нормы. Это затрудняет повседневные дела и задачи, которые ранее не вызывали трудностей. Также это может привести к медленному передвижению очень маленькими шагами;
- ригидность – скованность и напряжение в мышцах, что опять же таким может затруднить перемещение и менять выражение лица, а также может привести к болезненным мышечным спазмам.
Статистика заболеваемости
По состоянию на 2024 год в мире более 4 миллионов человек, страдающих болезнью Паркинсона. И, согласно прогнозам, к 2040 году количество больных Паркинсоном достигнет более 14 миллионов, поскольку человечество стремительно стареет и в среднем люди стали жить дольше.
Что касается Украины, то по данным Минздрава, в Украине зарегистрировано более 23 тысяч пациентов с болезнью Паркинсона, или 61,4 на 100 тысяч населения.
Ежегодно об этом диагнозе узнают от врачей около 2,5 тысяч украинцев.
Профилактика и лечение
Сейчас болезнь Паркинсона является неизлечимой, все методы лечения, которые существуют, направлены на облегчение ее симптомов.
В то же время, врачи отмечают, что ведение здорового образа жизни является основным средством профилактики болезни Паркинсона:
- здоровое питание, не злоупотребление алкоголем;
- подвижный образ жизни, пожилым людям для поддержания физической активности целесообразно иметь хобби, например, садоводство;
- психологическая готовность к стрессовым ситуациям;
- своевременный профилактический и медицинский осмотр, своевременное лечение любых заболеваний.