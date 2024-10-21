Вредят пищеварению: 3 соуса, которые нужно выбросить из холодильника

Некоторые люди не могут потреблять пищу без соусов. Польза соуса зависит от составляющих и есть такие вариации, которыми не стоит злоупотреблять.

Многие магазинные соусы содержат консерванты, крахмал, избыток сахара и натрия, что может негативно повлиять на пищеварение. Об этом пишет She Finds.

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Топ вредных соусов

Соус барбекю

Его очень любят украинцы. Однако подавляющее большинство этих соусов содержит добавленный сахар или кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы. Злоупотребление сахарами может привести к вздутию живота, метеоризму и другим проблемам с пищеварением, которые нарушают баланс кишечных бактерий.

Соус Альфредо

Не слишком популярный в Украине, однако все же его можно встретить на прилавках магазинов. Обычно его готовят из масла, сливок и сыра. Это настоящая "холестериновая бомба". Эта комбинация может привести к вздутию живота и ощущению тяжести в желудке.

Также эти ингредиенты могут вызвать проблемы у людей, чувствительных к лактозе.

Острый соус

Большинство острых соусов содержат уксус или цитрусовые ароматизаторы, которые имеют высокую кислотность. Они могут раздражать слизистую желудка, особенно если вы склонны к кислотному рефлюксу, изжоге или страдаете гастритом.

Также капсаицин (соединение, которое делает соус острым) может расслабить мышцы пищевода, что приводит к кислотному рефлюксу.

Кроме этого, у некоторых людей большое количество острого соуса может вызвать спазмы или диарею.

Правильне і збалансоване харчування – це те, про що варто подбати кожному. Та, на жаль, забезпечити денну норму вітаміну D лише з їжі чи завдяки сонцю – практично нереально. Вихід є – Вітагама D₃ – дієтична добавка, з якою кожен день стане сонячним!



*Перед вживанням дієтичної добавки варто проконсультуватися з лікарем.