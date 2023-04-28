Нашли новый вред соцсетей

Американские ученые оценили влияние социальных сетей на психическое здоровье взрослых. Оказалось, что бегство от реальности в виртуальный мир не приносит пользы ни одной возрастной подгруппе.

Исследование соцсетей

Ученые не первый год изучают влияние соцсетей на физическое и психическое здоровье, и полученные данные порой очень противоречивы. К примеру, в 2017 году оценили, как ругательства в Facebook влияют на психику. Выяснилось, что чем активнее юзер онлайн, тем ужаснее он оценивает свое ментальное самочувствие.

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Другие исследователи утверждают, что социальные медиа плохо влияют на качество сна. Третьи считают, что соцмедиа могут улучшить здоровье благодаря тому, что повышают круг общения и укрепляют социальные связи. В то же время появляются данные о том, что люди с большим количеством друзей в Facebook демонстрируют более низкие показатели общего здоровья

Подавляющее большинство этих исследований имеет одно слабое место — они проводились среди подростков и молодежи, поскольку именно в этой аудитории больше пользователей соцсетей. Однако взрослые и пожилые люди тоже давно завели странички на популярных медиаплатформах. Специалисты из Массачусетской больницы общего профиля решили выяснить, насколько повлияли соцсети на старшую возрастную группу.

Соцсети влияют на уровень депрессии

Исследователи воспользовались данными национального интернет-опроса, который проводился в 13 этапов в течение года. В нем принимали участие около 5,4 тысяч американцев, средний возраст которых составлял 56 лет. Добровольцы заполняли анкеты, в которых рассказывали о том, как часто они пользуются соцсетями и какие платформы предпочитают, а также о возможных симптомах депрессии.

Признаки депрессии оказались у 8,9% респондентов, и пользователи Snapchat, Facebook или TikTok сообщали о симптомах значительно чаще, чем те, кто не интересовался соцсетями. Самые высокие показатели этого психического расстройства оказались у любителей Snapchat, на втором и третьем месте оказались Facebook и TikTok.

Мы были удивлены, что показатели депрессии у взрослых пользователей соцсетей были не столь велики, как мы ожидали. Однако использование соцсетей во время пандемии может быть необходимым, поскольку люди имеют возможность общаться, а в противном случае они оказались бы в полной изоляции.

– сообщили авторы исследования.

Примечательно, что TikTok и Snapchat оказали наиболее негативное влияние на участников от 35 лет и старше, тогда как Facebook вгоняет депрессию людей младше 35 лет.