Насколько кофе вреден для детей и с какого возраста можно пить

Не существует безопасной дозы кофеина для детей, поэтому педиатры не рекомендуют пить кофе детям в возрасте до 12 лет. В подростковом возрасте следует ограничивать употребление кофеина до 100 мг или одной чашки кофе объемом 230 мл в день.

Как кофеин может навредить детям

К побочным эффектам кофеина относятся бессонница, беспокойство, раздражительность, головная боль и головокружение. У детей меньше масса тела, и их организм не так хорошо перерабатывает кофеин, поэтому дети особенно чувствительны к его действию.

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Кроме того, ученые не знают, какими могут быть долгосрочные последствия действия кофеина на мозг ребенка, который развивается, особенно в первые годы жизни.

Кофеин также содержится в чае, коле, в энергетических напитках. Уже доказано, что энергетики вредят сердцу и нервной системе, поэтому Американская академия педиатрии не рекомендует употреблять энергетические напитки детям и подросткам.

Ежегодно тысячи людей, в частности дети, получают неотложную помощь из-за передозировки кофеина. Ее симптомы включают рвоту, высокое давление, учащенное сердцебиение, проблемы с сердечным ритмом.

Кофе лучше оставить взрослым

Итак, лучше не спешить и не давать кофе ребенку или подростку. Они еще успеют оценить вкус капучино. А вот для взрослых все не так страшно и даже полезно. Если пить кофе в умеренном количестве, это поможет взбодриться. Безопасная доза кофеина для взрослого – до 400 мг в сутки. Это примерно 3-4 чашки.