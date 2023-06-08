Что вреднее для печени: алкоголь или сладости

8 июня 2023, 09:11
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Источник:

NHS

Это может удивить многих, но сладости вредны для печени. Некоторые эксперты сравнивают влияние десертов на этот орган с действием алкоголя.

Как сладкое вредит печени

Когда мы едим сладости, наш организм расщепляет сахар до глюкозы – часть ее используется как топливо для получения энергии, а часть откладывается на потом. Печень – один из органов, в котором глюкоза откладывается в виде жира.

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Впоследствии клетки печени постепенно замещаются жировыми, что приводит к возникновению неалкогольной жировой болезни печени (НЗХП). Чаще всего болезнь возникает у людей с ожирением или избыточным весом, диабетом второго типа, людей с пониженной активностью щитовидной железы, повышенным давлением и высоким уровнем холестерина.

На ранней стадии болезнь обычно не наносит никакого вреда, но впоследствии может привести к серьезным повреждениям печени, включая цирроз.

Как алкоголь вредит печени

Другая частая причина болезней печени – алкоголь, пока она лидирует, но считается, что скоро неалкогольная жировая болезнь будет встречаться чаще, чем алкогольная.

Чрезмерное употребление спиртного приводит к трем заболеваниям:

  • чрезмерное накопление жира или жировой дистрофии печени;
  • воспаление печени или алкогольного гепатита;
  • замене нормальной ткани печени поврежденной или алкогольного цирроза.

При этом алкоголь не вызывает НЗХП, но может усугубить состояние болезни. Поэтому больным рекомендуется ограничить употребление до минимума или вообще не пить.

Автор: Олександр Бевза