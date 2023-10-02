Киста, заполнившая почти все легкие: львовские врачи спасли семимесячную девочку

Хирурги львовской детской больницы святого Николая спасли семимесячную девочку из Тернопольщины, которая страдала от кисты, почти полностью занявшей ее легкие.

Николь имела кисту в легких с рождения, но родители об этом не догадывались. В течение 7 месяцев жизни девочки эта киста постепенно увеличивалась и мешала нормальному развитию легких. Со временем новообразование начало сжимать и вытеснять внутренние органы, в частности сердце, левое легкое и трахею.

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Гигантская киста у младенца

Родители заметили, что их дочь задыхается, а вдохи стали короткими. Они сразу отвезли ее в местный врач, который направил их в районную больницу, а затем в тернопольскую больницу. Там обнаружили гигантскую кисту и отправили ребенка во львовскую детскую больницу святого Николая.

Врачи рассказали, что ребенка привезли в больницу в критическом состоянии. Киста занимала две трети объема легочной ткани и могла разорваться в любой момент. Показатели кислорода и АД были критически низкими, и ребенка сразу взяли на операцию. К тому моменту киста уже захватила всю правую и частично левую половину легких ребенка.

Эта операция была вызовом не только хирургам, но и анестезиологам. Трахея девочки была сильно смещена влево. Хирурги опасались, что придется удалять все левое легкое ребенку вместе с кистой. Однако самые плохие прогнозы не оправдались, и они удалили лишь среднюю долю легкого, что составляет около 30%.

Операция завершилась успешно, и после удаления кисты смещенные органы грудной клетки вернулись на свое место. Маленькая Николь очень быстро восстановилась, и ее уже выписали из больницы. Теперь она сможет расти и развиваться здоровой и счастливой.

Какие обследования нужны ребенку на первом году жизни

Педиатр. Ребенку до года понадобятся обзоры педиатра. Врач наблюдает, как развивается младенец, отвечает на вопросы родителей об уходе за ним, грудном вскармливании, прикорме, но самое главное – планирует прививку.

Офтальмолог. Врачу нужно показать ребенка в возрасте от 6 до 8 недель. Если у родителей есть опасения, ребенка можно показать врачу в год или два. Затем обязательно обследование в 4 – 5 лет.

Стоматолог. Детей ведут на прием к зубному при прорезывании первого зуба и дальше раз в полгода или реже, если нет проблем.

Консультации хирурга, ортопеда, невролога и лора в плановом порядке, скорее всего, не принесут пользы. Лор нужен только для проверки слуха, но обычно слух проверяют в роддоме или это делает педиатр. Невролог, ортопед и хирург нужны детям по показаниям педиатра.