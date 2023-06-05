"Договоренности с совестью": какие этапы проходят военные, когда возвращаются с передовой

Возвращение военных к мирной жизни после войны сложный и длительный процесс, который имеет несколько этапов, каждый из них со своими вызовами и трансформациями, которые должен пройти защитник.

О них подробно рассказал психотерапевт, а ныне – военнослужащий ВСУ Артем Осипян эксклюзивно для 24 Канала.

Полный текст интервью Жизнь как ловушка, свобода – на войне: военный психолог о синдроме постфронтового обесценения

Первый этап – конец службы, переход от статуса военного к статусу ветерана, он может начинаться еще в воинской части, человек не сразу возвращается домой.

Когда служба подходит к концу, по тем или иным причинам, важно начать думать о гражданской жизни. Это могут быть абстрактные планы возвращения или более или менее четкие планы,

– отметил психотерапевт.

"На войне люди теряют предыдущую версию себя"

Второй этап – возвращение домой в гражданскую жизнь. Он состоит из нескольких шагов:

Стабилизация. Просто привыкнуть к новым условиям жизни. Нужно несколько дней или недель, чтобы понять, понять, где ты и что происходит. На этом этапе важно просто отдохнуть, дать себе время, понять свои потребности, начать думать о планах.

Важным шагом является забота о себе. После службы могут возникнуть трудности как с физическим, так и с психическим здоровьем. Поэтому важны физическая реабилитация, восстановление, а также обращение за психологической помощью,

– подчеркнул Артем Осипян.

Восстановление самореализации. Психотерапевт объясняет, что на войне люди чуть-чуть теряют предыдущую версию себя. Ибо путь развития в армии, приобретение военных специальностей, званий – это отдельный процесс, отдельная жизнь.

Когда ты возвращаешься к гражданской жизни, фактически начинаешь заново, или, как минимум, пытаешься интегрировать свой предыдущий опыт. И это непростой процесс. Кем я буду работать здесь? Чем я буду заниматься? Как я могу здесь исповедовать свои ценности?

На этом же этапе происходит изменение или дополнение круга общения. Защитник объясняет, что друзья и знакомые, не причастные к войне и службе – это тоже очень важно. Уже отдельная тема – это формирование семьи, укоренение и романтические отношения.

Все этапы перехода к гражданской жизни хорошо описаны в карте потребности ветеранов, разработанных специалистами Veteran Hub.



Какие этапы проходит военный по возвращении с фронта / Инфографика Veteran Hub