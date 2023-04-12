Что опаснее: сесть за руль после рюмки или невыспавшейся

Строгие законы, наказывающие водителей, севших за руль в нетрезвом состоянии, привели к постепенному сокращению количества автокатастроф, вызванных пьяницами на дороге. Но новое исследование показывает, что нехватка сна не менее опасна.

Не только алкоголь может заставить человека внезапно потерять управление, превысить скорость или не заметить помеху: почти каждое пятое ДТП случается по вине уставших водителей.

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Новое исследование вождения

Чтобы понять, насколько нехватка сна влияет на навыки водителя, исследователи из Университета Центрального Квинсленда (Австралия) объединили данные 61 независимого исследования. Они подсчитали, что водители, которые спали четыре – пять часов в течение последних суток, попадали в аварию вдвое чаще, чем те, кто спал достаточно. Показательно, что столь же повышало риск ДТП у водителей с концентрацией алкоголя 0,05 промилле в крови. Если же сон продолжался меньше, риск попасть в аварию мог возрасти в 15 раз.

Таким образом, подчеркивают исследователи, если закон запрещает садиться за руль нетрезвым, аналогичные требования должны быть к невыспавшимся автомобилистам. К сожалению, пока нет достаточно точного теста, который мог бы оценить степень усталости водителя: ни дыхание, ни состав крови ничего не скажут о том, сколько часов человек спал за последние сутки.

Запрет вождения невыспавшимся водителям

Однако в некоторых местах законы, ограничивающие вождение невыспавшимся водителям, уже действуют: например, в американском штате Нью-Джерси водителям запретили садиться за руль в сонном состоянии, и если во время следствия выяснится, что ставший виновником аварии водитель перед этим долго не спал, ему могут обвинить в нечаянном убийстве. Также эффективно могут сработать широкое освещение подобных ДТП в СМИ, объяснение и разработка простых рекомендаций по определению степени усталости водителя.

То есть, нужно еще немало работы, чтобы на законодательном уровне признать сонливость фактором риска для водителей. Но начать стоит хотя бы с осознания каждого человека того, что после 4 часов сна за руль лучше не садиться.