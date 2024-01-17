Новая пандемия болезни Х: ВОЗ призывает готовиться к новым эпидемиям

Мир должен готовиться к будущим вспышкам и пандемиям болезни Х. Эксперты опасаются, что она может быть более смертоносной, чем пандемия COVID-19.

ВОЗ о болезни Х

Об этом сообщил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреис в Давосе во время выступления на Всемирном экономическом форуме.

Также на тему Болезнь Х: опровергаем устрашающие фейки о новой пандемии

Он напомнил, что уже известно о крайне опасных вирусах, таких как MERS, Зика и Эбола. Но экспертам ВОЗ нужно название для болезни, о которой они еще не знают, но которая может возникнуть в будущем. Именно для этого они используют понятие "болезнь Х".

Глава ВОЗ подчеркнул, что его организация готовилась к появлению вируса, подобного COVID, еще до пандемии 2020 года.

Пандемия может повториться

Вы можете даже назвать COVID первой болезнью X, и это может произойти снова,

– сказал Гебреис.

Он также не согласен с тезисами некоторых СМИ, что такая информация может вызвать панику среди людей.

"Лучше предсказать то, что может произойти, потому что в нашей истории это случалось много раз, и подготовиться к этому. Мы не должны встречать события неподготовленными. Мы также можем подготовиться к некоторым неизвестным вещам", – рассказал глава ВОЗ.

Глава Всемирной организации здравоохранения пояснил, что такая подготовка включает в себя систему раннего предупреждения, а также системы, которые могут расширяться, когда возникает насущная потребность в большем медицинском пространстве и рабочей силе.

Эксперты отмечают, что вспышки болезней неизбежны. Они возникают из-за патогенов, передаваемых от человека к человеку и от животного к человеку. Также на распространение болезней влияют экологические факторы: питание, климат, вода и так далее.

К примеру, холера, инфекционное заболевание, возникает после употребления зараженных пищевых продуктов или воды и передается от человека к человеку. Вспышка некоторых заболеваний может возникнуть и после отравления химическими веществами или радиоактивными материалами.