ВОЗ отменила статус пандемии COVID-19

Всемирная организация здравоохранения 5 мая отменяла статус пандемии коронавируса COVID-19 как глобальной чрезвычайной ситуации.

Об этом сообщил Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус. Он отметил, что, несмотря на то, что этап чрезвычайной ситуации закончился, пандемия продолжается.

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Агентство здравоохранения ООН отметило, что еженедельно от вируса все еще умирают тысячи человек.

С большой надеждой я объявляю, что COVID-19 закончился как глобальная чрезвычайная ситуация в сфере здравоохранения. Однако это не означает, что COVID-19 больше не представляет глобальной угрозы. На прошлой неделе он уносил жизнь каждые три минуты – и это только те смерти, о которых мы знаем,

– заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом.

Глава ВОЗ напомнил, что объявил чрезвычайное положение в сфере здравоохранения, которое вызывает международное беспокойство из-за глобальной вспышки COVID-19 (высочайшего уровня тревоги согласно международному праву) – еще 30 января 2020 года.

COVID-19 перевернул наш мир с ног на голову

"За 3 года COVID-19 перевернул наш мир с ног на голову. ВОЗ сообщила о почти 7 миллионах смертей, но мы знаем, что их количество в несколько раз больше – по меньшей мере 20 миллионов", – сказал Гебреисус.

В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса не просто повлекла за собой кризис здравоохранения. Она нанесла удар по мировой экономике, повлекла отмену путешествий и закрытие предприятий, обрекла миллионы людей на бедность, одиночество, изоляцию, тревогу и депрессию.

По его словам, уже более года пандемия демонстрирует тенденцию спада, а иммунитет населения растет благодаря вакцинации и потому что многие переболели. Более того, снижается смертность, а затем уменьшается давление на системы здравоохранения.

Что предшествовало решению ВОЗ

Комитет по чрезвычайным ситуациям и ВОЗ за последний год анализировали данные и рассматривали, когда будет соответствующее время, чтобы снизить уровень тревоги.

4 мая Комитет собрался в 15 раз и рекомендовал главе ВОЗ объявить о прекращении чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, что имеет международное значение.

Однако в ВОЗ подчеркнули, что это не повод ослаблять бдительность, ведь вирус постоянно мутирует.