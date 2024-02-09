У волков из Чернобыльской зоны развилась устойчивость к раку: как это поможет людям

Волки, которые живут в зоне отчуждения ЧАЭС, могут помочь людям в борьбе с онкологическими заболеваниями. Исследовательница из США выяснила, что под воздействием радиации эти животные приобрели устойчивость к раку.

Вследствие чернобыльской катастрофы в 1986 году, зона отчуждения стала домом для различных видов дикой природы, включая оленей, кабанов и волков, несмотря на радиационное загрязнение. Это место площадью около 2600 квадратных километров стало своеобразной экспериментальной лабораторией для многих ученых, которые исследуют долгосрочные эффекты радиации на живые организмы.

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Новое исследование животных в чернобыльской зоне

Биолог и экотоксиколог Кара Лав из Принстонского университета в США является одной из таких ученых. Она привлекла волков Чернобыля для своего исследования. В 2014 году Лав и ее команда оснастили животных специальными GPS-ошейниками с дозиметрами и собрали образцы крови для анализа. Благодаря ошейникам, исследователи могли в реальном времени отслеживать местонахождение волков и уровень радиации, который они получают.

Исследования показали, что волки получают примерно 11,28 миллирентгена или 110 микрозивертов в сутки, что в шесть раз превышает максимально допустимый уровень радиации для людей. Однако в годовом масштабе волки получают лишь 0,04 зиверта, что меньше годового предела для космонавтов, что составляет 0,5 зиверта.

Волки получили устойчивость к раку

Анализ биоматериалов волков показал, что их иммунная система отличается от иммунной системы волков, живущих за пределами зоны отчуждения. Эти изменения напоминают те, что наблюдаются у пациентов с раком, проходящих радиационную терапию. Исследовательница также обнаружила особые участки генома волков, которые могут предотвращать развитие рака.

Лав надеется, что ее открытия помогут найти защитные мутации, которые могут увеличить вероятность выживания пациентов с раком. Результаты ее работы были представлены на ежегодной встрече Общества интегративной и сравнительной биологии (SICB) в Сиэтле.