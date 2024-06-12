В Украине из-за войны "помолодели" инсульты на 10 –15 лет, – Ляшко

Из-за войны, которую начала Россия, в Украине значительно чаще стали случаться инсульты у молодых людей. Кроме того, государство-террорист разрушило большое количество медицинских учреждений в Украине.

Об этом рассказал на конференции URC2024 в Берлине, посвященной восстановлению Украины, министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Также на тему Как восстановить речь после инсульта: исследования подтвердили эффективность простого способа

Инсульт в Украине

Он подчеркнул, что возраст украинцев, которые подвергаются инсультам, снизился на 10 – 15 лет из-за стресса вследствие военных действий. Ляшко отметил, что может представить статистические данные, которые подтверждают рост частоты инсультов, вызванных стрессом.

Министр также сообщил, что в результате военных действий России против нашей страны повреждено 1618 украинских медицинских учреждений, из которых 214 разрушены полностью и не могут быть восстановлены.

Ляшко оценил стоимость восстановления медицинской инфраструктуры Украины от последствий войны в более 14 миллиардов долларов на период ближайших десяти лет.

Как распознать инсульт

Самый простой способ понять, что человек имеет инсульт, – использовать тест, который называется FAST – Face Arm Speech Test. В переводе – "лицо рука речь тест":

F – опущенное лицо: попросите человека улыбнуться. Одна сторона обвисает?

A – слабость руки: попросите человека поднять обе руки. Одна из них спускается вниз?

S – проблемы с речью: попросите человека повторить простое предложение. Слова невнятные?

T – время звонить в скорую: если у человека проявляется один из этих признаков, немедленно звоните 103. Лечение инсульта могут начать уже в машине скорой помощи.

Если симптомы исчезнут через несколько минут, возможно, это была транзиторная ишемическая атака. Несмотря на то, что это состояние может быстро пройти, ТИА, как и инсульт, требует неотложной медицинской помощи.