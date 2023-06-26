Недостаток сна из-за войны: как это влияет на здоровье украинцев

Сон тесно связан с физическим, психическим и эмоциональным здоровьем, и была прослежена связь с депрессией, тревогой, биполярным расстройством и другими состояниями. Саглаева Татьяна – психологиня, психотерапевтка Doc.ua, врач высшей категории, рассказала 24 Канала об этих состояниях и о том, как еще недосыпание и ночной стресс влияют на ментальное здоровье.

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Связь сна с ментальным здоровьем

Между сном и психическим здоровьем существует тесная связь. Жизнь с проблемой может повлиять на то, как вы спите, а плохой сон может оказать негативное влияние на ваше психическое здоровье. Бессонница является самым распространенным расстройством сна во всем мире. По оценкам, считается, что он его страдает примерно 33% популяция мира.

Даже люди без хронической бессонницы часто испытывают проблемы со сном, особенно из-за стресса. В Украине эта проблема очень распространена, ведь каждую ночь российские атаки лишают украинцев полноценного сна и повышают стресс и нервозность. По данным опроса Gradus Research Company, 63% украинцев из-за стресса имеют тревожный сон, а 45% - бессонницу.

Какие психические проблемы вызывает плохой сон

Саглаева Татьяна “То, как сон и психическое здоровье взаимосвязаны, становится еще очевиднее, если рассмотреть ряд конкретных состояний психического здоровья и расстройств нервного развития, которые напрямую зависят от полноценного сна. Вот некоторые из них.

Мозговой туман

Нашему мозгу требуется сон, чтобы работать на полную мощность. Недостаток сна может привести к головокружению мозга, часто вызывающему путаницу или проблемы с концентрацией внимания, мышлением, памятью и эмоциональной регуляцией. Вам может быть труднее вспомнить определенные воспоминания или найти правильные слова для того, что вы хотите сказать, если вы не выспались предыдущей ночью, или быть продуктивным — представление об определенных задачах может показаться совершенно непосильным, когда ваш мозг не отдохнул достаточное количество часов, ночью.

Изменения настроения

Недостаточный сон может повлечь за собой перепады настроения, включая повышенную раздражительность, вместе с чувством тревоги и депрессии. Кроме того, нехватка сна может привести к повышению гнева и агрессии. Это объясняется тем, что при недосыпании мозг не может нормально функционировать, а это означает, что он не может ингибировать реактивность миндалевидного тела (эмоционального центра мозга).

Изменения поведения

Вместе с изменением настроения может возникнуть необычное поведение. Недостаток сна может привести к повышенной импульсивности, гиперактивности и эмоциональным вспышкам. Вы можете заметить, что вам трудно общаться с другими людьми, когда вы недосыпаете. Вы можете действовать хаотично и чувствовать, что у вас короткая страсть – возможно, вы кричите на кого-то за ошибку на работе или вообще оставляете комнату, если кто-то говорит что-то, что вас раздражает.

Стресс

Плохой сон может значительно усложнить преодоление даже относительно незначительного стресса. Ежедневные заботы могут превратиться в главный источник разочарования. Вы можете чувствовать себя истощенным из-за повседневных событий. Даже сами мысли о плохом качестве сна могут стать источником стресса. Вы знаете, что вам нужно хорошо выспаться, но потом волнуетесь, что не сможете заснуть (что тоже может не давать вам спать ночью).

Психотические симптомы

Тяжелая депривация сна связана с развитием временных психотических симптомов, таких как галлюцинации и другие изменения восприятия, бреда.

Воздействие сна на состояние психического здоровья

Саглаева Татьяна “Сон может оказывать сильное влияние на симптомы некоторых психических заболеваний, а также способствовать развитию этих психических расстройств. И хотя на эту тему нужны дополнительные исследования, я приведу примеры того, как именно это возможно”.

Депрессия

По подсчетам, более 300 миллионов человек во всем мире имеют депрессию, тип расстройства, характеризующийся чувством уныния или безнадежности. Близко 75% людей с депрессией имеют симптомы бессонницы, а также страдают от чрезмерной дневной сонливости и гиперсомнии (избыток сна).

Раньше проблемы со сном считались уже следствием депрессии, но сейчас все больше улик свидетельствует о том, что плохой сон может вызвать или усугублять депрессию. Простыми словами, плохой сон усугубляет депрессию, которая еще больше прерывает сон и открывает потенциальный путь для новых видов депрессии.

Тревожные расстройства

Ежегодно тревожные расстройства поражают примерно 20% взрослых и 25% подростков. Эти состояния вызывают чрезмерный страх или беспокойство, что может повлиять на повседневную жизнь и негативно повлиять на здоровье, вызывая болезни сердца и диабет. Типы тревожных расстройств включают общее тревожное расстройство, социальное тревожное расстройство, паническое расстройство, специфические фобии, обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) и посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР).

Тревожные расстройства тесно связаны с проблемами сна. Беспокойство и страх способствуют состоянию гипервозбуждения, которое считается главной причиной бессонницы. Проблемы со сном могут стать дополнительным источником беспокойства, создавая предполагаемую тревогу, что затрудняет засыпание. Кроме того, плохой сон может вызвать тревожность у людей, имеющих высокий риск этого, и хроническая бессонница может быть подверженной чертой среди людей, у которых развиваются тревожные расстройства.

ПТСР

Исследования выявили особенно сильную связь между ПТСР и сном. Люди с посттравматическим стрессовым расстройством часто воспроизводят в своем сознании негативные события, страдают от кошмаров и испытывают состояние настороженности, что может мешать сну. ПТСР находится у многих участников боевых действий.

Биполярное расстройство

Биполярное расстройство включает эпизоды экстремального настроения, которое может быть как повышенным (мания), так и низким (депрессия). Чувства и симптомы человека достаточно разные в зависимости от типа эпизода. Однако как маниакальный, так и депрессивный могут вызвать серьезные нарушения сна. Есть также доказательства того, что проблемы со сном вызывают или усугубляют маниакальные и депрессивные периоды.

РДУГ

Расстройство дефицита внимания/гиперактивности (РДУГ) – это расстройство нервной системы, включающее снижение концентрации внимания и повышенную импульсивность. Р ДУГ обычно диагностируется у детей, но может продолжаться в зрелом возрасте и иногда формально диагностируется только тогда, когда человек уже взрослый.

Саглаева Татьяна Есть доказательства двусторонней связи между сном и РДУГ. Кроме того, что проблемы со сном являются следствием РДУГ, они также могут быть причиной этого состояния, усугубляющего такие симптомы как снижение концентрации внимания или проблемы с поведением”.

Улучшение сна не лекарство или быстрое исправление психических расстройств, но оно может быть важной частью комплексного плана лечения. Двусторонняя связь между сном и психическим здоровьем есть определенная перспектива — исследователи надеются, что поиск способов улучшить сон может благоприятно повлиять на ряд психических состояний.

Поэтому, если вы часто сталкиваетесь с любым из приведенных выше состояний, рекомендую обязательно обратиться за помощью к врачу-психотерапевту, чтобы избежать их прогрессирования в более серьезное заболевание.