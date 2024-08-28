Военный назвал область, из которой поступают больше всего раненых воинов

Больше всего раненых бойцов Вооруженных Сил Украины поступает в группировку медицинских сил "Восток" из Донецкой области.

Об этом в эфире телемарафона рассказал Роман Кузив, командир группировки сил и средств медицинских сил "Восток", передает 24 Канал. По его словам из Донецкой области ежедневно поступает около 100 раненых.

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И, как мы видим, как медики, это Донецкая область. Именно из Донецкой области у нас наибольшее количество поступлений,

– отметил Роман Кузив.

От чего зависит выживание бойцов после ранения

Он добавил, что самый тяжелый период для самого бойца – это получение ранения. На этом этапе лучше всего спасает жизнь его умение и как он может помочь самостоятельно себе.

"То есть он прежде всего должен надеяться на себя. Поэтому бойцы должны владеть такими навыками: остановка кровотечения, правильное наложение турникета, наложение израильского бандажа. Это базовые вещи, которые спасают жизнь", – рассказал командир.

По его словам что время пока боевой медик попадет к раненому зависит от многих факторов, например, тип операции. Когда операция наступательная раненым могут быстрее оказать помощь, чем во время оборонительных действий.