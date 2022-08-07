Нашли положительное влияние пандемии коронавируса на людей

Согласно новому исследованию люди отказываются от курения, потому что эта вредная привычка повышает вероятность тяжелого течения коронавируса вплоть до госпитализации или даже смерти.

Люди меньше курят во время пандемии

Ученые из США выяснили, что с марта 2020 года по январь 2021 года на 20 – 30% сократились покупки сигарет среди постоянных курильщиков, а показатели отказа от курения увеличились примерно на 10%.

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При этом ярые курильщики не только реже покупали сигареты, но и меньше курили. Исследование провели эксперты Калифорнийского университета.

Негативное влияние пандемии

Пандемия привела к снижению физической активности, усилению стресса и ухудшению психического самочувствия – все эти факторы обычно ассоциируются с более активным употреблением табака. Однако ученые находят доказательства устойчивого снижения курения, что может быть одним из немногочисленных положительных последствий пандемии. Результаты исследования свидетельствуют, что COVID-19 может привести к устойчивому снижению курения.

Ученые надеются, что риски, связанные с COVID-19 и курением, могут помочь некоторым курильщикам преодолеть ключевой барьер на пути к отказу от курения – удовольствие от курения ощущается уже сегодня, а проблемы со здоровьем обычно ждут нас в будущем.

Как происходило исследование

В этом исследовании впервые используются данные о продаже сигарет как курильщикам, так и не курящим во время пандемии людям, а не данные опросов. Их получили через Spenderlog, приложение, которое позволяет пользователям отслеживать свои расходы на продукты. Ученые проанализировали данные о покупках продуктов 4042 жителей Дании.