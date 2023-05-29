Вес мальчика меньше 3 килограмм: во Львовской области судили женщину за невыполнение родительских обязанностей

Жолковский районный суд Львовской области объявил приговор женщине, которая систематически нарушала свои обязанности по уходу за ребенком. Женщина злоупотребляла алкоголем, что повлекло за собой острую угрозу здоровью ее сына.

Решение суда Жовковского района Львовской области, вынесенное по делу жительницы села Сопошин, является следствием серьезных нарушений в уходе за ребенком.

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Решение суда

По указанным в приговоре фактам установлено, что с момента рождения мальчика 12 августа 2022 года, он нуждался в особом внимании из-за выявленных у него заболеваний, таких как неонатальный сепсис, некротизирующий энтероколит, врожденная пневмония, инвазивный кандидоз, врожденный порок сердца. и кахексия.

В течение первого месяца 2023 мать ребенка злоупотребляла алкоголем и не исполняла свои обязанности. Она не кормила его специальной калорийной смесью, не обеспечивала надлежащих условий и не обеспечивала необходимого медицинского сопровождения.

В результате 2 января 2023 года, когда мальчику было всего 4 месяца и 20 дней, он был госпитализирован в реанимационное отделение с критически низкой массой тела – 2700 граммов. При поступлении в больницу, состояние ребенка было очень тяжелым – он был грязным, холодным, с признаками мацерации на коже (отек эпидермиса из-за длительного контакта с жидкостью).

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, "физическое развитие младенца не соответствовало его возрасту. Кахексия, ставшая причиной госпитализации ребенка в реанимационное отделение, является клиническим синдромом, который сопровождается значительной потерей массы тела и связан с отсутствием надлежащего ухода и адекватного кормления с стороны матери».

Позиция женщины

В суде женщина признала свою вину и рассказала, что не была на учете во время беременности, поскольку не знала о своем состоянии. По ее словам, в августе 2022 года она чувствовала боли в животе и вызвала скорую помощь, после чего родила мальчика на 33-34 неделе беременности.

Она также утверждает, что после выписки из больницы стала на учет к педиатру и хирургу. Она не понимает причины, почему у нее отобрали ребенка, и заявляет, что кормила его каждые три часа. Женщина признает, что часто употребляла алкоголь, но отмечает, что уже проходит курс лечения и прекратила злоупотребление.

Судья Руслан Зелиско признал женщину виновной в злостном неисполнении обязанностей по уходу за ребенком и назначил ему двухлетнее заключение, но уволил отбывание наказания на испытательный срок. Решение суда может быть обжаловано путем подачи апелляции.