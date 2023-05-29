Вага хлопчика менше 3 кілограм: на Львівщині судили жінку за невиконання батьківських обов'язків

Жовківський районний суд Львівщини оголосив вирок жінці, яка систематично порушувала свої обов'язки щодо догляду за дитиною. Жінка зловживала алкоголем, що спричинило гостру загрозу здоров'ю її сина.

Рішення суду Жовківського району Львівської області, винесене у справі мешканки села Сопошин є наслідком серйозних порушень у догляді за дитиною.

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Рішення суду

За вказаними у вироку фактами, встановлено, що з моменту народження хлопчика 12 серпня 2022 року, він потребував особливої уваги через виявлені у нього захворювання, таких як неонатальний сепсис, некротизуючий ентероколіт, вроджена пневмонія, інвазивний кандидоз, вроджена вада серця, тяжка недостатність маси тіла та кахексія.

Протягом першого місяця 2023 року мати дитини зловживала алкоголем та не виконувала свої обов'язки. Вона не годувала його спеціальною калорійною сумішшю, не забезпечувала належних умов проживання та не забезпечувала необхідного медичного супроводу.

У результаті, 2 січня 2023 року, коли хлопчику було всього 4 місяці та 20 днів, він був госпіталізований до реанімаційного відділення з критично низькою масою тіла – 2700 грамів. При поступленні до лікарні, стан дитини був дуже важкий – вона була брудною, холодною, з ознаками мацерації на шкірі (набряк епідермісу через тривалий контакт з рідиною).

Згідно з висновком судово-медичної експертизи, "фізичний розвиток немовляти не відповідав його віку. Кахексія, яка стала причиною госпіталізації дитини до реанімаційного відділення, є клінічним синдромом, який супроводжується значною втратою маси тіла та пов'язаний з відсутністю належного догляду та адекватного годування з боку матері".

Позиція жінки

У суді жінка визнала свою провину та розповіла, що не була на обліку під час вагітності, оскільки не знала про свій стан. За її словами, у серпні 2022 року вона відчувала болі в животі та викликала швидку допомогу, після чого народила хлопчика на 33 – 34 тижні вагітності.

Вона також стверджує, що після виписки з лікарні стала на облік до педіатра та хірурга. Вона не розуміє причини, чому у неї відібрали дитину, і заявляє, що годувала його кожні три години. Жінка визнає, що часто вживала алкоголь, але зазначає, що вже проходить курс лікування та припинила зловживання.

Суддя Руслан Зеліско визнав жінку винною у злісному невиконанні обов'язків по догляду за дитиною та призначив їй дворічне ув'язнення, але звільнив відбування покарання на випробувальний термін. Рішення суду ще може бути оскаржене шляхом подання апеляції.