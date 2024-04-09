Ветрянка спровоцировала у 8-летней девочки опасные для жизни осложнения: Маргариту спасли

Во Львове медики спасли 8-летнюю девочку, у которой ветрянка спровоцировала тяжелое и угрожающее жизни осложнение: у ребенка могли отказать жизненно важные органы.

Ребенка спасали хирурги львовской детской больницы святогого Николая. Пресс-служба медучреждения рассказала историю Маргариты.

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Отмечают, что девочка заболела ветряной оспой (ветрянкой) в конце декабря. Кроме сыпи, у ребенка была высокая температура, а через неделю добавились кашель и одышка. Состояние девочки ухудшалось, поэтому мама забила тревогу и Маргариту забрала "скорая".

Организм ребенка ослаб

Сначала ребенка госпитализировали в реанимационное отделение местной инфекционной больницы. Маргарита из другой области. Но поскольку заболевание не поддавалось лечению, девочку направили во Львов.

Из-за ветряной оспы организм ребенка ослаб и она заболела пневмонией, возникли тяжелые осложнения.

Специалисты больницы св. Николая установили диагноз: бактериальная деструкция и ателектаз правого легкого, правосторонний пиопневмоторакс и функционирующий легочно-плевральный свищ.

"Другими словами, правое легкое ребенка было окутано гноем. В органе даже образовалось отверстие, через которое этот гной и воздух попадали в плевральную полость", – рассказали врачи.

Денис Коноплицкий – заведующий хирургическим отделением "Плевральная полость – это так называемая коробка, в которой расположены наши легкие. Нельзя допускать того, чтобы туда попадал воздух, а тем более гной. Из-за того, что у девочки в плевральной полости был и гной, и воздух, правое легкое уже не могло нормально функционировать. Орган не сжимался и не расправлялся при дыхании, как бы это должно было быть в норме".

Девочку решили немедленно оперировать

Медики рассказали, что спасти ребенка могла только неотложная операция, ведь ситуация возникла угрожающая для жизни. Могло "погибнуть легкое и бактериальный процесс угрожал распространиться на все другие жизненно важные органы", они могли в любой момент отказать.

Оперировали Маргариту миниинвазивно. Через три прокола по 5 миллиметров хирурги максимально очистили легкое и плевральную полость от гноя. Давление снизилось и легкое расправилось. Далее важно было, чтобы прогнившее образование затянулось. Ребенку установили дренаж, через который продолжали отсасывать гной и освобождать легкое.

Несмотря на то, что лечение было непростым и длительным, все закончилось хорошо. Лечение помогло: гной полностью вышел, образование затянулось. Легкие ребенка уже нормально функционируют и он может дышать полной грудью.