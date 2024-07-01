Во Львове врачи спасли жизнь ребенку, удалив часть языка

Девятилетнего Егора Полуэктова, который приехал из оккупированного города Мелитополь во Львов, успешно прооперировали, врачи удалили часть языка ребенка, в которой нашли опухоль.

Опухоль в языке

Егор родом из Запорожской области и его семья сейчас живет во Львове из-за россиян, которые захватили их родной город. Неожиданно он столкнулся с тревожными изменениями – язык парня внезапно опух. Его мама, почувствовав небольшое уплотнение, обратилась к врачам львовской больницы, где во время ультразвуковой диагностики было обнаружено опухоль.

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Врачи объяснили, что необходимо срочно провести оперативное вмешательство, ведь опухоль быстро росла, что могло привести к серьезным проблемам с речью, питанием, а в итоге и с дыханием.

Удаление опухоли

Чтобы вырезать новообразование, хирурги должны были выполнить резекцию, то есть частичное удаление, и самого языка. Но насколько большую часть придется забирать и как это скажется на качестве жизни Егора зависело от того какая же это опухоль: доброкачественная или злокачественная.

Просто во время операции мы выполнили экспресс-биопсию опухоли Егора. Взяли кусочек образования, отдали его на гистологическое исследование и уже через 15 минут знали – это миома! То есть доброкачественное образование мышечной ткани языка,

– рассказал Александр Калинчук, хирург, медицинский директор Больницы Святого Николая.

К счастью, в ходе оперативного вмешательства врачам удалось ограничиться минимальной резекцией, забрав лишь 20% языка, что значительно лучше, чем в случае злокачественного диагноза. Операция, длившаяся полтора часа, прошла успешно. Егору понадобится время, чтобы полностью восстановиться, однако прогнозы относительно его речи очень оптимистичны.