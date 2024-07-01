У Львові лікарі врятували життя дитині, видаливши частину язика

Дев'ятирічного Єгора Полуектова, який приїхав з окупованого міста Мелітополь у Львів, успішно прооперували, лікарі видалили частину язика дитини, в якій знайшли пухлину.

Пухлина в язику

Єгор родом зі Запорізької області і його сім'я зараз живе у Львові через росіян, які захопили їхнє рідне місто. Несподівано він зіткнувся зі тривожними змінами – язик хлопця раптово опух. Його мама, відчувши невелике ущільнення, звернулася до лікарів львівської лікарні, де під час ультразвукової діагностики було виявлено пухлину.

Також на тему "Я не можу змиритися, що в мене не буде дітей": історія жінки, яка поборола рак

Лікарі пояснили, що необхідно терміново провести оперативне втручання, адже пухлина швидко росла, що могло привести до серйозних проблем із мовленням, харчуванням, а в підсумку і з диханням.

Видалення пухлини

Аби вирізати новоутвір, хірурги мусили виконати резекцію, тобто часткове видалення, і самого язика. Але наскільки велику частину доведеться забирати і як це позначиться на якості життя Єгора залежало від того яка ж це пухлина: доброякісна чи злоякісна.

Просто під час операції ми виконали експрес-біопсію пухлини Єгора. Взяли шматочок утворення, віддали його на гістологічне дослідження і вже через 15 хвилин знали – це міома! Тобто доброякісне утворення м’язевої тканини язика,

– розповів Олександр Калінчук, хірург, медичний директор Лікарні Святого Миколая.

На щастя, в ході оперативного втручання лікарям вдалося обмежитись мінімальною резекцією, забравши лише 20% язика, що значно краще, ніж у випадку злоякісного діагнозу. Операція, що тривала півтори години, пройшла успішно. Єгору знадобиться час, щоб повністю відновитися, проте прогнози щодо його мовлення дуже оптимістичні.