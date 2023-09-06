Думали гнойник, оказалось киста: во Львове прооперировали 12-летнюю девочку с патологией

Львовские хирурги успешно диагностировали и удалили 12-летней Виктории Акимов врожденную кисту, которая выглядела как обычная шишка с навозом.

Впрочем, когда у девочки на шее появился отек и она жаловалась на боль в горле, родные Виктория обратилась за помощью к специалистам Больницы Святого Николая.

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Как обнаружили патологию

Несмотря на то, что гнойник, расположенный чуть выше подъязычной кости, был удален, в следующем году недуг вернулся. Но на этот раз на шее ребенка образовалась еще и гуля, которая начала гноиться.

Специалисты провели УЗИ и выявили доброкачественное образование – срединную кисту шеи, возникшую вследствие врожденной патологии. Поэтому, чтобы предотвратить появление новой опухоли, врачи решили оперировать девочку.



Единственный метод лечения срединной кисты шеи – это операция по удалению / Фото с фейсбук страницы Первого медицинского объединения Львова



Врачи удалили Виктории врожденную кисту / Фото с фейсбук страницы Первого медицинского объединения Львова

Как себя чувствует девушка

Операция по удалению кисты и части подъязычной кости прошла успешно. Сейчас Виктория хорошо чувствует себя и уже вернулась к обычной жизни – обучению в школе и любимым урокам английского языка.