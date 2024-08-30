В куске льда из Гималаев обнаружили почти 2000 новых вирусов: что это дает ученым

Ученые провели исследование куска льда из Гималаев, обнаружив в нем остатки геномов 1705 видов вирусов, возраст которых составляет более 41 тысячи лет.

1700 новых вирусов

Исследователи анализировали образцы льда из ледника Гулия, расположенного на Тибетском плато на высоте около 6 километров. Результаты показали, что количество вирусной информации в этих образцах в 50 раз превышает то, что обычно находили в ледниках.

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Эти вирусы, которые были обнаружены в ядре ледника Гулии, относятся к прокариотам, то есть они инфицируют бактерии и археи, и не представляют угрозы для людей, животных или растений.

Для чего ученые исследуют вирусы из ледников

Мэтью Салливен, соавтор исследования и микробиолог, отметил, что собранные геномы вирусов позволяют ученым, которые работают над ледниковыми проектами в других частях мира, открывать истории, которые были сохранены в этих "природных морозильниках" и лучше понимать, какой была земля тысячи лет назад.

Ученые работали с ДНК, взятой из девяти участков ледника с глубиной в 310 метров, каждый из которых представлял разные временные периоды. Их анализ пролил свет на вирусные группы, которые менялись в зависимости от климатических условий, и как они реагировали на изменения климата в течение тысячелетий.

Интересно, что ученые установили, что более 70% вирусов, найденных во льду, являются уникальными для ледника Гулия и ранее не были идентифицированы. Лишь 12% из них были известны за пределами Азии, а менее 1% наблюдались в не ледниковых средах.

По словам Салливана, лучшее понимание этих древних вирусов может оказать существенную помощь в прогнозировании будущих климатических и биологических изменений на планете.