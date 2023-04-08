Во Львове установили скульптуру мальчика, который ждал под операционной папу: трогательные фото

56-летний Александр Чернышков стал вторым в истории Украины пациентом, которому пересадил легкие. Мужчина является отцом-одиночкой и сам воспитывает 12-летнего сына Тимофея.

В конце января мужчине провели операцию по пересадке легких. В это время под дверью операционной ждал отца Тимофей.

Смотрите также Вместе воюют в Бахмуте: сеть облетела фото с рукой раненого сына в родительских ладонях

Как появилась идея скульптуры

Мальчика показали на телевидении, а его историей вдохновился львовский художник, доцент кафедры монументально-декоративной скульптуры Львовской национальной академии искусств Александр Гончарук. Во дворе Больницы Святого Пантелеймона отныне стоит мальчик.

Во Львове установили скульптуру мальчика / Фото Первое медицинское объединение Львова

По словам художника, этот памятник является символом веры и надежды на лучшее. Ребенок смотрит на операционный блок и каждый проходящий мимо – вдохновляется его верой и надеждой.

На открытие скульптурной композиции приехал Тимофей Чернышков вместе с отцом Александром. Семья родом из Киева, однако сейчас они живут недалеко от Львова.

У меня просто нет слов. Огромная благодарность всем людям, которые это сделали,

– сказал Александр Чернышков.

Вдохновитель композиции Тимофей сказал, что не сомневался в профессионализме наших врачей, потому знал, что с папой все будет хорошо.