У Львові встановили скульптуру хлопчика, який чекав під операційною на тата: зворушливі фото

56-річний Олександр Чернишков став другим в історії України пацієнтом, якому пересадили легені. Чоловік є батьком-одинаком і сам виховує 12-річного сина Тимофія.

Наприкінці січня чоловіку провели операцію з пересадки легень. У цей час під дверима операційної чекав на тата Тимофій.

Дивіться також Разом воюють у Бахмуті: мережу облетіло фото з рукою пораненого сина у батьківських долонях

Як з'явилася ідея скульптури

Хлопчика показали по телебаченню, а його історією надихнувся львівський митець, доцент кафедри монументально-декоративної скульптури Львівської національної академії мистецтв Олександр Гончарук. На подвір'ї Лікарні Святого Пантелеймона відтепер стоїть хлопчик.

У Львові встановили скульптуру хлопчика / Фото Перше медичне об'єднання Львова

За словами митця, цей пам'ятник є символом віри, надії та сподівання на краще. Дитина дивиться на операційний блок і кожен, хто проходить повз – надихається його вірою і надією.

На відкриття скульптурної композиції приїхали Тимофій Чернишков разом із батьком Олександром. Сім'я родом з Києва, однак нині вони живуть неподалік Львова.

У мене просто немає слів. Величезна вдячність всім людям, які це зробили,

– сказав Олександр Чернишков.

Натхненник композиції Тимофій сказав, що не сумнівався у професіоналізмі наших лікарів, тому знав, що з татом все буде добре.