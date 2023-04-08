У Львові встановили скульптуру хлопчика, який чекав під операційною на тата: зворушливі фото
Джерело:Перше медичне об'єднання Львова
56-річний Олександр Чернишков став другим в історії України пацієнтом, якому пересадили легені. Чоловік є батьком-одинаком і сам виховує 12-річного сина Тимофія.
Наприкінці січня чоловіку провели операцію з пересадки легень. У цей час під дверима операційної чекав на тата Тимофій.
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Як з'явилася ідея скульптури
Хлопчика показали по телебаченню, а його історією надихнувся львівський митець, доцент кафедри монументально-декоративної скульптури Львівської національної академії мистецтв Олександр Гончарук. На подвір'ї Лікарні Святого Пантелеймона відтепер стоїть хлопчик.
У Львові встановили скульптуру хлопчика / Фото Перше медичне об'єднання Львова
За словами митця, цей пам'ятник є символом віри, надії та сподівання на краще. Дитина дивиться на операційний блок і кожен, хто проходить повз – надихається його вірою і надією.
На відкриття скульптурної композиції приїхали Тимофій Чернишков разом із батьком Олександром. Сім'я родом з Києва, однак нині вони живуть неподалік Львова.
У мене просто немає слів. Величезна вдячність всім людям, які це зробили,
– сказав Олександр Чернишков.
Натхненник композиції Тимофій сказав, що не сумнівався у професіоналізмі наших лікарів, тому знав, що з татом все буде добре.