Внимательно осмотрите свои руки: как понять, что печень больна

Признаки жировой болезни печени иногда можно обнаружить самостоятельно, просто внимательно рассмотрев руки. Ранняя диагностика этого заболевания поможет остановить прогрессирование болезни.

Как понять, что у вас больная печень

Жировая болезнь печени – это стеатоз, она развивается по причине чрезмерного скопления жира в организме. Врач-гепатолог клиники Мэйо Сумери Ильяс рассказал, как можно обнаружить болезнь на ранних стадиях, если присмотреться к своим рукам.

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Признаки проблем с печенью на руках

покраснение кожи на кистях рук;

бледность ногтей, особенно на большом и указательном пальцах;

припухлость пальцев и увеличение их размера.

Смежные симптомы

усталость;

потеря аппетита;

тошнота;

потеря веса

Почему заболевания печени опасны

Врачи отмечают, что чем дольше болезнь не лечить, тем сильнее воспаляется печень. Такое развитие событий может окончиться циррозом.

Цирроз – признаки заболевания Цирроз – это буквально рубцевание ткани печени. Со временем, если не лечить заболевание, это может осложнить функционирование органа и повлечь за собой угрозу жизни.



Если вы заметили, что быстро устаете, теряете вес, а на теле появляются непонятные синяки. Также осмотрите кожу, если она желтушного оттенка, это повод записаться к врачу,

– отметил гепатолог Ильяс.

Врач также предупредил, что отеки лодыжек, кожный зуд, тошнота и появление на теле кровеносных сосудов тоже свидетельствуют, что с печенью у вас, вероятно, проблемы.

У женщин среди указанных выше симптомов могут быть нарушения менструального цикла или его отсутствие, а у мужчин – увеличение размера молочных желез или уменьшение яичек.

Медики отмечают, что печень является одним из жизненно важных органов, он отвечает за более чем 500 функций в организме. Следовательно, минимальные сбои в ее работе могут иметь негативные последствия на весь организм. Поэтому следует внимательно следить за здоровьем и состоянием печени, проходить регулярные чекапы, а при необходимости – лечение.

Факторы риска развития заболевания печени