Неожиданный эффект спорта: как физическая активность влияет на ощущение боли

Ученые обнаружили еще одну неожиданную пользу от занятий спортом. Оказалось, люди, которые являются физически активными, иначе реагируют на боль.

Соответствующие результаты представили ученые из UiT Арктического университета Норвегии, Университетской больницы Северной Норвегии и Норвежского института общественного здравоохранения.

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Связь между болью и физической активностью

Люди, которые ведут активный образ жизни, имеют более высокий уровень терпимости к боли. Более того, они меньше подвержены развитию хронической боли в долгосрочной перспективе.

Ученые объясняют, что для того, чтобы увидеть эффект, достаточно даже низкой физической активности.

"Даже небольшой уровень физической активности связан со значительным снижением риска развития различных форм хронической боли через 7 – 8 лет", – говорится в исследовании.

Профилактика хронической боли

К примеру, переход от легкой до умеренной активности сопровождается снижением риска на 5%. Это подчеркивает роль физической активности в профилактике хронической боли.

Исследователи также обнаружили, что более высокая активность связана с уменьшением риска развития сильной хронической боли в нескольких частях тела на 16%. Этот эффект связывают с увеличением способности переносить боль, которая возникает при активном образе жизни.

В ходе исследования ученые проанализировали данные почти 7000 участников. Их опрашивали относительно их привычек в занятиях спортом в свободное время. Кроме того, все они проходили тесты на терпимость к боли в лабораторных условиях.

Перспективы открытия

Ученые убеждены, что дальнейшие исследования в этом направлении важны, а разработки индивидуальных программ физической активности могут стать профилактикой хронической боли.

Более того, физическая активность не только безопасный способ контроля за болью, но и может принести значительную пользу людям с хронической болью при условии правильного подхода к тренировкам.