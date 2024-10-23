Нехватка витамина D может привести к проблемам со здоровьем во взрослом возрасте

Новое исследование показало, что нехватка витамина D в детском возрасте может привести к увеличению риска развития аутоиммунных заболеваний во взрослой жизни.

У детей есть важная железа – тимус, которая играет ключевую роль в обучении иммунной системы различать собственные клетки от вредных бактерий и вирусов, пишет Science Advances. Ученые считают, что дефицит витамина D может приводить к преждевременному старению тимуса, что снижает его эффективность.

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Важность витамина D для детей

Старение тимуса уменьшает его надежность, что может вызвать ошибки в работе иммунных клеток, которые начинают атаковать здоровые ткани, повышая риск таких заболеваний, как сахарный диабет 1-го типа,

– отметил автор исследования Джон Уайт.

Ученые отмечают, что витамин D важен не только для укрепления костной системы, но и для поддержания иммунитета. Эти выводы поддерживают и предыдущие исследования, включая финское, которое выявило, что дети, которые получали витамин D на раннем этапе жизни, имели в пять раз меньший риск развития диабета 1-го типа в будущем.

Зміцнити імунітет восени допоможе вітамін D. До прикладу, дієтична добавка Вітагама D₃ покращує роботу імунної системи, підтримує функції кісток та м’язів і навіть позитивно впливає на метаболізм. Додайте вітамін D до свого раціону, щоб кожен день став сонячним.

*Перед вживанням дієтичної добавки варто проконсультуватися з лікарем.

Что делать, чтобы избежать нехватки витамина D в зимний период

В холодное время года важно обеспечить детям достаточное поступление витамина D, поскольку во многих регионах его естественная выработка через солнечный свет практически прекращается с конца осени до начала весны. В случае необходимости врач может порекомендовать прием добавок.

Если у вас есть маленькие дети, рекомендуется проконсультироваться с педиатром относительно возможности дополнительного приема витамина D.