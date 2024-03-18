Влияет ли велосипед на мужское здоровье
Источник:Harvard College
Катание на велосипеде не несет серьезной угрозы для мужского здоровья. Если соблюдать правила безопасности, то велосипед принесет только пользу.
Ученые из Гарвардского университета представили исследование, указывающее на возможность возникновения проблем с эрекцией у любителей велосипедного спорта.
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Ученые в своем отчете подчеркнули, что постоянное давление велосипедного седла на область между мужскими гениталиями и анусом может вызвать травму нервов и временное замедление кровообращения в этой зоне, что в конечном итоге может привести к эректильной дисфункции.
Особенно подвержены этому риску те, кто проводит на велосипеде более трех часов в неделю. Однако, в другом исследовании прямой связи между велосипедным спортом и проблемами с эрекцией выявлено не было.
Как уменьшить риск негативного воздействия
Если вас беспокоят потенциальные риски, исследователи советуют уделить внимание выбору подходящего велосипеда.
Советы от ученых включают:
- Форму седла. Исследования показали, что узкие сиденья и сиденья с формой V-образного носа могут уменьшить снабжение кислорода к половому члену. Поэтому лучше выбрать широкое седло с мягким покрытием, способным амортизировать ударные нагрузки. Также рекомендуется выбирать сиденье с длиной носа, не превышающей 6 сантиметров;
- Высоту руля. Рекомендуется установить его ниже седла. Если руль установлен на одном уровне с седлом или выше, это может повысить вероятность эректильной дисфункции;
- Тип велосипеда. Если вам не комфортно на обычном велосипеде из-за боли в спине, шее или других проблем, стоит рассмотреть возможность использования лежачего велосипеда. В положении лежа подача кислорода к половому члену не уменьшается, как при езде традиционном велосипеде.
Когда обратиться к врачу
Если после велосипедных поездок вы чувствуете покалывание или онемение в области полового члена, нужно приостановить катание на промежуток от недели до двух. Можно также делать перерывы во время длительных поездок и использовать велосипедные шорты с мягким вкладышем для дополнительной защиты промежности. И стоит по возможности сократить время, проводимое на велосипеде, до трех часов в неделю.
Катание на велосипеде является полезным видом физической активности, поэтому не стоит бояться этого. Главное – придерживаться рекомендаций и быть внимательными к своему здоровью.