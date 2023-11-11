Сахар и старение кожи: существует ли взаимосвязь

Сахара приписывают много негативных свойств и большинство из них действительно правдивы. Но может ли сахар отрицательно влиять на кожу? Объясняем, что на этот счет знает наука.

Считается, что потребление сахара может оказывать негативное влияние на состояние кожи и способствовать преждевременному старению. Это связано с процессом гликации, который происходит в организме, когда углеводы и белки взаимодействуют.

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Воздействие сахара на кожу

В результате этой реакции образуются так называемые конечные продукты гликации (AGE), вредно влияющие на кожу и способствующие появлению признаков старения. Конечные продукты гликации наиболее распространены в жирной пище, подвергнутой тепловой обработке на сковороде или гриле. Однако они могут образовываться в организме вследствие повышенного потребления сахара.

Существует небольшое исследование, которое подтверждает, что у женщин, потребляющих большое количество углеводов и добавленного сахара больше морщин по сравнению с теми, кто употребляет больше белка и меньше углеводов в рационе.

Американская академия дерматологии да Гарвардская медицинская школа называют несколько факторов, влияющих на преждевременное старение кожи, и это главное, на что нужно обратить внимание. Это солнце, курение и алкоголь, плохая косметика и неправильное питание.

Нужно ли отказываться от сахара

Отказываться от сахара полностью не нужно, и это даже не всегда возможно, потому что сахар есть в разных продуктах. Однако ограничение потребления сахара является правильным решением.

Согласно рекомендациями Американской кардиологической ассоциации женщинам рекомендуется употреблять не более 6 чайных ложек сахара в день, а мужчинам не больше 9. Управление по профилактике заболеваний США советует не превышать 13 чайных ложек сахара в день при условии, что общее потребление калорий не превышает 2000 калорий.

Однако гораздо важнее, чем количество сахара, общий рацион и образ жизни. Если ваши десерты чаще являются фруктами, а не сладостями, и вы активно занимаетесь физической активностью, стремясь к сбалансированному рациону, то умеренное употребление сахара вполне приемлемо и не представляет серьезной угрозы для вашей кожи.