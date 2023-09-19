Нашли витамин, который помогает бороться с раком

Ученые обнаружили природные клетки-киллеры, способные усиливать защитные свойства Т-лимфоцитов, борющихся со злокачественными процессами в организме. Неожиданно эту способность показал известный всем витамин.

Речь о витамине В3

Ученые из Университета Миннесоты разработали инновационный метод, усиливающий роль природных клеток-киллеров в лечении рака крови. Это достигается путем культивации клеток с использованием интерлейкина-15 (IL-15) и никотинамида, что повышает их способность уничтожать раковые клетки.

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Справка. Природные клетки-киллеры – это часть врожденной иммунной системы человека, способная атаковать и уничтожать злокачественные клетки. В данном исследовании их обработали никотинамидом, что увеличило их способность бороться с раковыми клетками.

Метод лечения является новым подходом к борьбе с раком крови и может быть достаточно перспективным для достижения ремиссии у пациентов, у которых стандартные методы терапии оказались неэффективными.

Как удалось добиться результатов

Комбинация природных киллеров, усиленных никотинамидом, и лечение моноклональными антителами была безопасной у 30 пациентов, в частности у 20 с неходжкинской лимфомой, рецидивирующей или тяжело поддающейся лечению. Среди 19 пациентов с неходжкинской лимфомой у 11 наблюдался полный ответ, а у трех – частичный ответ в течение 28 дней лечения. Исследователи обнаружили, что никотинамид защищает природные клетки-киллеры от окислительного стресса, одновременно повышая их способность проникать в лимфатические узлы.

Никотинамид, также известный как ниацин или витамин B3, имеет важное значение в метаболических процессах организма, включая производство энергии. Его выбор для усиления действия природных клеток-киллеров подчеркивает потенциал этого вещества в борьбе с раковыми заболеваниями.

– говорится в исследовании.

Дело в том, что эти результаты действительно многообещающие и открывают новые перспективы в области лечения рака, что может повлиять на будущие методы борьбы с онкологическими заболеваниями, особенно в случаях тяжело излечимых форм рака крови.