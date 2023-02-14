Нашли новую пользу работы на улице

Ученые сравнили риск развития рака молочной железы у женщин, работавших на улице и в помещении. Он оказался ниже у тех, кто проводит максимальное количество времени на свежем воздухе.

Рак молочной железы – самая распространенная злокачественная опухоль у женщин. Современные данные о факторах риска болезни не могут в полной мере объяснить увеличение распространенности этого заболевания.

Также на тему: Витамин D уменьшает риск самоубийства

Воздействие витамина D раком

В новом исследовании ученых заинтересовала роль витамина D, синтезируемого в организме под действием солнечного света – с пищей и в биоактивных добавках мы получаем его в меньших количествах. Известно, что он обладает противоопухолевыми свойствами. Однако в последние годы люди все меньше находятся под солнцем.

С одной стороны, они стараются реже находиться под прямыми лучами солнца, потому что ультрафиолет – известный фактор риска рака кожи. В то же время, мы все чаще используем компьютеры как для работы, так и для отдыха, поэтому много времени проводим в помещении. В связи с этим возникла гипотеза, что увеличение распространенности злокачественных опухолей, включая рак молочной железы, связано с этими сравнительно новыми особенностями поведения.

Гипотезу о роли солнечного света поддерживают исследования, показывающие, что у женщин с низким уровнем витамина D в крови чаще развивается рак молочной железы. Однако важный недостаток таких исследований состоит в том, что количество витамина в них оценивалось уже после диагноза.

Новое исследование рака груди

Для новой научной работы авторы выбрали показатель, объективно показывающий, как много времени женщины проводят вне помещения под солнцем. Они использовали информацию о том, где и как долго работали участницы исследования. Для этого ученые воспользовались данными Датской системы гражданской регистрации. Они исходили из того, что в северных широтах люди активнее всего производят витамин D на солнце с 10 часов утра до 15 часов дня.

Исследование охватило более 38 тысяч женщин в возрасте до 70 лет, у которых был обнаружен рак молочной железы. Ученые сравнили их трудовую историю с историей того же количества женщин из контрольной группы.

Витамин D уменьшает риск рака

Риск рака молочной железы в возрасте старше 50 лет был на 11% ниже в группе женщин, суммарно получивших наибольшее количество ультрафиолета. Продолжительная, по меньшей мере, 20 лет, работа на свежем воздухе была связана с уменьшением риска развития рака молочной железы на 17%.

Это исследование показывает только связь работы на улице и риска рака молочной железы. Она не доказывает, что именно нахождение вне помещения было причиной этой связи. Ученые указывают, что в исследовании имелись некие ограничения. К примеру, оно не учитывает, сколько витамина D участницы получали с пищей.