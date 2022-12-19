Вирусы влияют на развитие болезни Альцгеймера

Помимо местного воспаления в обонятельной системе и накопления токсического бета-амилоида, вирусы виноваты в деградации гиппокампа – важной части мозга с множеством функций, происходящего из-за уменьшения поступающих в него сигналов.

Вирусы способны испортить жизнь человеку, действуя на разные органы и системы путем разных механизмов. В частности, они могут запускать воспалительные реакции как системные, так и локальные. Среди прочего вирусы могут нарушить работу обонятельной системы человека.

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Примечательно, что чувствительность к запахам также страдает болезнью Альцгеймера, ухудшение обоняния служит ранним диагностическим признаком нейродегенерации.

Новое исследование деменции

К непростому вопросу связи нервных клеток, обоняния и вирусов обратились ученые из Университета Колорадо (США). Они исследовали обонятельные луковицы, обонятельный тракт и гиппокамп. Роль гиппокампа не ограничивается восприятием запахов – это важная часть мозга, которая отвечает за обучение и память.

Испытаны были шесть пациентов, у которых диагностировали семейную форму болезни Альцгеймера и здоровые люди из группы контроля. Для каждого ученого проанализировали совокупность белков в клетке и состав матричных РНК.

Воздействие вирусов на болезнь Альцгеймера

Оказалось, что при вирусной инфекции экспрессия генов в обонятельных луковицах меняется особым образом – причем только у пациентов с болезнью Альцгеймера. В то же время обонятельный тракт таких людей (связывающий обонятельные луковицы и гиппокамп) подвергается воспалению. К тому же в этой части мозга нарушается миелинизация – процесс формирования "изолирующей обмотки" вокруг нервных волокон, благодаря которым импульс по ним распространяется быстрее.

Следующий важный фактор "порочной" связи вирусов с нейродегенерацией – отложение бета-амилоида. Это фрагмент белка, который играет важную роль в развитии болезни Альцгеймера, особенно в начале. Бета-амилоид в большом количестве скапливается в мозге, где образует токсичные агрегаты разных размеров.

Известно, что вирус ветряной оспы и вирус простого герпеса способствуют накоплению бета-амилоида. Ученые предполагают, что нарушение связи гиппокампа и обонятельных луковиц (вызванное воспалением и амилоидом бета) запускает функциональную деградацию гиппокампа. Получая меньше сигналов извне, он начинает хуже работать и постепенно разрушается.