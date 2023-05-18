Они есть не у всех: в кишечнике нашли вирусы, продлевающие жизнь

Долгожители часто обращают на себя внимание ученых, поскольку помогают понять причины старения и способы его замедлить. Многие исследования посвящены микробиому пожилых людей — совокупности микроорганизмов, населяющих их тело.

Старение связано со многими постепенно негативными изменениями в организме: накоплением мутаций, укорочением теломер, свободными радикалами, гибелью нейронов и т.д. Можно сказать, что существует не одно, а целый ряд "старинок", каждое из которых вносит тот или иной вклад в сокращение продолжительности жизни человека.

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Исследование старения

Разумеется, мириться с этим совсем не хочется, так что специалисты-геронтологи продолжают активно изучать механизмы старения и способы его замедления. Перспективное направление в геронтологии – исследование рекордсменов-долгожителей, то есть людей, доживших до преклонных лет.

Современные геронтологи, как и другие исследователи здоровья и благополучия человека, уделяют особое внимание микробиому – бактериям, археям и другим одноклеточным обитателям тела. Это вполне оправдано, поскольку микробиом определяет состояние нашего иммунитета, склонность к инфекциям и даже состояние мозга.

Новое исследование сосредоточилось на одном из компонентов микробиому – вераме (полном наборе вирусов) тех людей, которые отпраздновали столетний юбилей. Ученые использовали данные о 195 таких жителях острова Сардиния (Италия) и Японии.

Как вирусы могут продлить жизнь

Оказалось, по сравнению с молодыми (старше 18 лет) и пожилыми людьми (старше 60 лет) прожившие столетия имеют более разнообразный верой кишечника. В нем впервые описаны некоторые новые типы вирусов, в том числе бактерии-клостридии (связанные со многими опасными инфекциями).

Кроме того, вирусы в столетнем кишечнике оказались более склонны к быстрому размножению в клетке и убивать ее (литические вирусы), вместо того, чтобы "незаметно встраиваться" в ее геном и копироваться как его часть.

Отношение количества вирусных частиц к бактериям у людей у долгожителей заметно растет. Это значение максимально в раннем возрасте, затем постепенно падает, но после 60 – 80 лет снова начинает увеличиваться.

Далее авторы выяснили, что генетическую информацию несут в себе бактериофаги долгожителей – вирусы, заражающие кишечные бактерии. Дело в том, что микробы не только страдают и гибнут от вирусов, но используют их как хранилища полезной генетической информации. Оказалось, в вероме столетних больше тех генов, которые необходимы для метаболизма серы, превращения метионина в гомоцистеин, а таурина – в сульфид.

Ученые предполагают, что особый метаболизм серы в кишечнике долгожителей способствует целостности его слизистой и как следствие большей стойкости к инфекциям.