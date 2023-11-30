Какие существуют виды сахара и отличается ли их вредность

О вреде сахара мы уже писали неоднократно, больше всего он действует на сердце и сосуды. Теперь разбираемся, какие существуют виды сахара и как отличается их влияние на наше здоровье.

Сахар – источник энергии

Наш организм очень чувствителен к сахару, и это не просто так: глюкоза дает нашему телу энергию, необходимую для развития и поддержания жизни. Сахар является "пищей" для клеток и тканей, а также служит "топливом" для работы мозга и мышц.

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Интересно, что из-за высокой важности сахара для организма наш организм научился производить его из любых пищевых продуктов, даже тех, которые не сладкие.

Однако чрезмерное потребление сахара может оказаться вредным. Это увеличивает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, некоторых видов рака, а также разрушает зубы. В этой связи учеными была установлена дневная норма потребления сахара – около шести чайных ложек.

Виды сахара

Виды сахара можно классифицировать по следующим свойствам:

источник (например, из свеклы, тростника, винограда);

размера зерен (может быть гранулированным, порошкообразным или мелким);

оттенка (белый или коричневый).

Белый сахарный песок. Он является обычным гостем на большинстве кухонь. Удобство использования белого сахара кроется в маленьком размере его кристаллов – он редко слеживается и идеально подходит для добавления к напиткам и приготовления кулинарных изделий, особенно выпечки.

Сахар в форме пудры. Получение сахарной пудры заключается в измельчении сахарных кристаллов в пудру, которая затем просеивается и сочетается с кукурузным крахмалом. Сахарная пудра обычно используется для приготовления глазури.

Пекарский сахар. Он производится путем измельчения кристаллов сахарной пудры. Используется этот вид сахара в основном для приготовления муссов, пудингов, безе, посыпки для пончиков и печенья. Иногда добавляют цвета пищевые красители.

ФРУКТОЗА. Фруктоза имеет меньший размер по сравнению с обычным сахаром, имеет сглаженную структуру, хорошо растворяется и оседает. Ее активно используют при производстве газированных и спортивных напитков, сладостей с низким содержанием калорий, мороженого, шоколада, молочных продуктов и консервированных фруктов.

Гранулированный сахар. Также сахар может быть "большим": гранулированный сахар производится путем кристаллизации сиропов, богатых мелассой. Гранулированный сахар устойчив к изменению цвета и не подвержен инверсии, так сказать, распаду на фруктозу и глюкозу при высоких температурах. Обычно его используют при изготовлении конфет и ликеров.

Коричневый сахар. Сахар не всегда белый. Если смешать обычный сахар с мелассой, он становится коричневым и более влажным. Коричневый сахар обычно используется для приготовления соусов, темно-коричневый для приготовления имбирных пряников, запеченных бобов, блюд на гриле и других продуктов с ярким вкусом.

Турбинадо. Так называют сахар, полученный после первого этапа очистки камыша. Он достаточно сух. Темно-коричневый сахар мусковадо содержит полную дозу мелассы и консистенции напоминает влажный песок. Существует также коричневый сахар средней влажности, которым обычно посыпают хлопья.

Жидкий сахар. Сахар может изменять свой вид при изменении температуры и взаимодействии с другими веществами. В зависимости от пропорции сахар может быть очень жидким, так и очень густым. К примеру, смесь сахара с водой и соком лимона дает инвертный сахар, а если добавить сливочное масло, получается карамель.

Весь сахар одинаков для организма

Все виды сахара, которые добавляются в продукты после их приготовления, называются добавленными. И на самом деле все виды добавленного сахара получают примерно одинаковым путем: сначала из разных видов растений извлекают сахарный сок, а затем очищают, кристаллизуют, сушат, иногда добавляют или, наоборот, убирают примеси, в основном мелассу.

ВНИМАНИЕ! Важно понимать, что все виды сахара, добавленные искусственно, примерно одинаково усваиваются нашим организмом. Поэтому не корректно сказать, что один вид сахара менее вреден, чем другой. И дневная норма потребления остается неизменной – 6 чайных ложек.